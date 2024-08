Celje, Maribor in Olimpija? En uspeh realnost, trije pravi čudež

Prihaja nemara najpomembnejši teden za slovenski klubski nogomet v sezoni 2024/25. Celje, Maribor in Olimpija se borijo za preboj v konferenčno ligo, Maribor in Olimpija bosta vmes – v nedeljo ob 17.30 – igrala še v največjem športnem derbiju na sončni strani Alp. To je pravšnje izhodišče za novo epizodo Delovega podkasta VAR, v katerem smo spregovorili tudi o neverjetni razliki v cenah vstopnic v dvoboju med Rijeko in Olimpijo; navijači bodo namreč za ogled tekme ob Kvarnerju odšteli po štirikrat ali petkrat več kot teden pozneje v Stožicah.

»Najbližje napredovanju so Celjani.«

Kakšna je realnost, koliko slovenskih klubov bomo gledali v Uefini konferenčni ligi? Celje se bo merilo z armenskim Pjunikom, Olimpija z Rijeko, Mariborčani s švedskim klubom Djurgården. »En klub v evropski jeseni bi bila realnost, dva v konferenčni ligi, to bi bilo res super, vsi trije pa pravi čudež,« meni Gorazd Nejedly: »Najbližje napredovanju so Celjani.« »Celjani me resda v tej sezoni še niso prepričali, toda povratno tekmo bodo igrali doma kot tudi Olimpija in Maribor, zato sem optimističen,« pa dodaja Siniša Uroševič. Kakšno prednost sploh prinaša igranje prve tekme v gosteh?

Jernej Suhadolnik, Gorazd Nejedly in Siniša Uroševič. FOTO: Marko Feist

»Vseeno je, kje igraš povratno tekmo, ker je prva tekma vselej zakon. Če v prvi tekmi v gosteh iztržiš remi, je povratna tekma zate prednost. Če prvo tekmo izgubiš z izidom 3:0, ti povratna tekma ne koristi veliko. In obratno: če v prvi tekmi doma ne zmagaš, si že v težavah. Tudi statistično gledano razplet prve tekme že namigne na skupnega zmagovalca, seveda pa je v nogometu mogoče vse,« je zaključil Jernej Suhadolnik.

Preložitev derbija ne bi usodno vplivala na možnosti Maribora in Olimpije

Vsi trije komentatorji so se strinjali, da morebitna preložitev nedeljske tekme v Ljudskem vrtu ne bi usodno vplivala na možnosti Maribora in Olimpije v Evropi, morda bo derbi vendarle močneje »ponagajal« Štajercem, ki ne premorejo takšne igralske širine kot Ljubljančani, njihovi ključni akterji pa so tudi veliko starejši od ljubljanskih.

Lahko kdorkoli sploh kalkulira v eni od tekem v naslednjem tednu dni? Tudi o tem v tokratni epizodi podkasta VAR, kot tudi o tem, da imata tako Olimpija in Maribor ta čas boljša trenerja kot Hajduk – to so Victor Sanchez, Ante Šimundža in Gennaro Gattuso – in zakaj je Rijeka bolje organizirana od Olimpije. Š. R.