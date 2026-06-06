Cena podpore Izraelu

Poraz Nemčije na glasovanju za nestalno članico varnostnega sveta Združenih narodov državi sporoča, da njena zunanja politika ni primerna. Kaj natančno je sicer najbolj prispevalo k hudemu porazu, lahko le ugibamo, saj je glasovanje tajno. A dejstvo je, da je Nemčija prvič v zgodovini ostala na suhem in od zadnjega glasovanja izgubila podporo kar 80 držav. V Berlinu bodo morali korenito premisliti, kaj so resnično pravi temelji njihove zunanje politike. In ali je neomajna podpora Izraelovi genocidni politiki v Gazi vredna izgube verodostojnosti v svetu.