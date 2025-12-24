Cerkev ne sme biti prostor zaprtih vrat, temveč odprtih dlani

sa ta leta, skupno 14 let opravljanja poslanstva duhovne oskrbe v Slovenski vojski, so mi dala določen vpogled v način razmišljanja ljudi in delovanja različnih organizacij. Za to izkušnjo sem neizmerno hvaležen. Srečeval sem različne ljudi, verujoče, neverujoče, različnih veroizpovedi. Vsak od njih me je resnično obogatil. Veliko sem se naučil o poslušanju, razumevanju in empatiji. Hvaležen sem za vse izkušnje, ki sem jih dobil v vojski in jih zdaj dobivam v slovenski policiji. Občutek imam, da se prek njih srečujem s pravim življenjem. Rad se pošalim, da sem svoje življenje zadel na loteriji.

Škof ni človek, ki bi moral ljudi nagovarjati zviška. Sodelavkam in sodelavcem mora gledati v oči, prav tako vernicam in vernikom. Najpomembneje je služiti ljudem, kajti tako človek ohranja zdravo ponižnost. Po teologiji Martina Luthra Bog ni strog zakonodajalec, ki samo prepoveduje, temveč nekdo, ki človeku daje svobodno voljo in ga v tej svobodi ne zapusti. S svobodo sočasno močno raste tudi osebna odgovornost. Drugo brez drugega v luteranski teologiji ne obstaja.