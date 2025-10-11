  • Delo mediji d.o.o.
    Črna sobota za slovenske klube v ligi Aba

    Krka je po dramatičnem podaljšku v Tivoliju izgubila proti Cluju, Cedevita Olimpija pa je v Podgorici doživela prvi poraz v sezoni.
    Tako Krka kot Cedevita Olimpija sta v drugem krogu tekmovanja ostali praznih rok. FOTO: Ales Fevzer
    Galerija
    Tako Krka kot Cedevita Olimpija sta v drugem krogu tekmovanja ostali praznih rok. FOTO: Ales Fevzer
    STA
    11. 10. 2025 | 23:21
    11. 10. 2025 | 23:22
    3:29
    A+A-

    Sobotni večer v regionalni ligi Aba ni bil po godu slovenskih klubov. Tako Krka kot Cedevita Olimpija sta v drugem krogu tekmovanja ostali praznih rok.

    Novomeščani so v svojem začasnem domu v Tivoliju po srce parajoči končnici in podaljšku morali priznati premoč romunskemu Cluju, medtem ko je Cedevita Olimpija v Podgorici doživela prvi poraz v sezoni proti Budućnosti v tekmi, ki jo je zaznamovala hitra izključitev trenerja Zvezdana Mitrovića.

    Drama v Tivoliju se je končala s porazom Krke

    Košarkarji Krke so po dobri predstavi v Beogradu tudi proti romunskemu novincu v ligi prikazali borbeno igro, a na koncu znova ostali brez zmage. Cluj-Napoca je po podaljšku slavila s 85:83, čeprav so imeli Novomeščani zmago praktično že v žepu.

    Tekma je bila odigrana v ljubljanskem Tivoliju, saj dvorana Leona Štuklja v Novem mestu po uničujočih poplavah sredi septembra še vedno ni nared za uporabo. Sanacija, vredna okoli 200.000 evrov, naj bi bila končana do konca decembra. Do takrat bodo Novomeščani goste pričakali v Tivoliju, tekmo z Dubajem 26. oktobra pa bodo odigrali celo v Stožicah.

    Kljub težkim razmeram je Krka slabo odigrala tako končnico rednega dela kot podaljšek. V zadnjih izdihljajih 40 minut je gostom izenačenje na 77:77 z neverjetnim metom v zadnji sekundi napada prinesel Daron Russell.

    Nato sta priložnosti za zmago Krke zapravila Leon Šantelj in Jan Rebec, ki je ob metu za tri točke 0:11 zgrešil tudi odločilni met ob koncu podaljška. Veliko bolj natančna sta bila Victor Bailey z 29 točkami (trojke 5:8) in Žak Smrekar z 21 točkami in devetimi skoki. Odličen je bil tudi Sukhmail Mathon z 20 točkami in desetimi skoki.

    Prvi poraz Olimpije zaznamovala izključitev trenerja

    Podobno neuspešen večer je zaokrožila Cedevita Olimpija, ki je v Podgorici doživela prvi poraz na uradnih tekmah v novi sezoni. Po uspešnem začetku v ligi Aba, dveh zmagah v evropskem pokalu in osvojenem superpokalu je morala z 71:88 priznati premoč Budućnosti.

    Delo Ljubljančanov je bilo močno oteženo že v četrti minuti, ko je sodnik Ilija Belošević zaradi ugovarjanja ekspresno izključil trenerja Zvezdana Mitrovića. Kljub šoku in hitremu dvomestnemu zaostanku (17:31) so se zmaji z nepopustljivo igro vrnili in na odmor odšli z zgolj tremi točkami zaostanka (41:44).

    Odločilen je bil začetek drugega polčasa, ki so ga gostitelji odprli z delnim izidom 16:3 in si priigrali neulovljivo prednost. Črnogorci so popolnoma prevladovali pod obročema, kar kaže tudi razmerje v skokih (41:23), in s čvrsto obrambo niso dovolili, da bi se ljubljanski igralci razigrali. Dvomestno število točk sta dosegla le DJ Stewart (13) in Aleksej Nikolić (11). Cedevito Olimpijo že v torek v Stožicah čaka obračun evropskega pokala proti Arisu.

    Več iz teme

    Liga AbaCedevita OlimpijaKrkaZvezdan Mitrović

    Komentarji

