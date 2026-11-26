Črni petek prinaša številne popuste, hkrati pa tudi priložnosti za spletne goljufe. Lažne trgovine se pogosto predstavljajo kot znane blagovne znamke ali manjša družinska podjetja, kupce pa privabljajo z izjemno nizkimi cenami in časovno omejenimi ponudbami.
Preiskovalni medij Oštro je leta 2025 opozoril na primer domnevnega družinskega butika v Ljubljani, ki je oglaševal do 70-odstotne popuste. Toda na spletni strani ni bilo naslova trgovine, informacije o dostavi in vračilih pa so kazale na različne države.
Na podobne prevare že več let opozarja tudi SI-CERT. Goljufi med drugim ustvarjajo spletne strani z naslovi, ki se od imen znanih blagovnih znamk razlikujejo za eno samo črko. Sumljive so lahko tudi neverjetno nizke cene, stalna zaloga vseh izdelkov in pomanjkljivi podatki o prodajalcu.
Tudi plačilo po povzetju ni zagotovilo, da boste prejeli naročeni izdelek. Če pa ste podatke kartice že vnesli v lažno trgovino, je pomembno, da nemudoma obvestite banko.
Kako prepoznati lažno spletno trgovino in katerih pet stvari je dobro preveriti pred nakupom? Pojasnjujemo v videu Delo Briefing.
Komentarji