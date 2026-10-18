Čustvena papeževa prva nedeljska molitev – po operaciji

Papež Leon XIV. je pred komaj tednom dni ob nedeljski opoldanski molitvi svet presenetil, da mora na poseg zaradi nodula v pljučih, po torkovi operaciji pa je bilo potrjeno, da je šlo za rakavo tvorbo, zaradi katere so mu odstranili tudi desni spodnji reženj pljuč. A danes je – kot da ne bi prestal vsega tega – z nasmehom znova nagovoril več tisoč vernikov. Ko se je pojavil na oknu apostolske palače na nedeljski molitvi Angel Gospodov, se je po Trgu svetega Petra razlegel glasen aplavz. Ob koncu molitve se je zahvalil vsem, ki so v zadnjih dneh molili zanj: »Resnično sem čutil vašo podporo. Hvala vam!« Posebno hvaležnost je izrazil zdravnikom, medicinskim sestram in vsemu osebju bolnišnice Gemelli, kjer je v torek prestal operacijo zaradi najpogostejše vrste pljučnega raka – ...