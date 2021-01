Dario Varga: Mama si je želela, da bi bil direktor

Z dolgimi leti zamude za svetom in tudi balkansko soseščino je Slovenija v televizijski produkciji stopila korak naprej od bolj ali manj posrečenih komedij in romanc. V manj kot dveh letih je Televizija Slovenija na male ekrane dala štiri serije iz trenutno verjetno po svetu najbolj priljubljenega kriminalnega žanra. Po enem manj in dveh bolj posrečenih poskusih, ki se dogajajo v osrednjem delu ali na zahodu domovine, je zdaj prišla na vrsto Štajerska. V šestdelni seriji Primeri inšpektorja Vrenka, katere tretji del bodo predvajali v nedeljo, je naslovnega junaka, višjega kriminalističnega inšpektorja Martina Vrenka, upodobil Dario Varga.