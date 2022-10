Dars bo zmanjšal osvetljevanje avtocest

Na odsekih avtocest in hitrih cest, kjer je to zakonsko dopustno, bo Dars z današnjim dnem začasno ugasnil cestno razsvetljavo. S tovrstnim letnim prihrankom v višini vsaj 2000 megavatnih ur električne energije, kar je enakovredno povprečni letni porabi približno 600 gospodinjstev, tako tudi družba Dars sledi uredbi Evropske unije in prispeva k prizadevanjem za čim bolj zanesljivo preskrbo z električno energijo v Sloveniji, so sporočili iz Darsa. Preberite tudi: Elektrike in plina bo dovolj, a ob varčevanju.