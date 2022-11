Dars in Asfinag za hlajenje izbrala slovenski Astech

Družba za avtoceste Republike Slovenije (Dars) in avstrijski upravljavec avtocest Asfinag, ki skrbita za vzdrževanje skoraj 8000 metrov dolgega Predora Karavanke, sta za posodobitev hlajenja tehničnih prostorov, v katerih so krmilne in regulacijske naprave, izbrala podjetje Astech iz Logatca.

Podjetje Astech bo prihodnja tri leta skrbelo tudi za celotno vzdrževanje teh sistemov, so sporočili iz podjetja. Krmilni in regulacijski sistemi delujejo v posebnih okoliščinah, saj so razmere v predorih ekstremne. Izpusti močno vplivajo na vgrajene materiale v predorih, zato je potreben stalni nadzor nad delovanjem naprav in tudi njihova zamenjava ob iztrošenosti, zato da je delovanje sistemov v predoru optimalno.

Družba Astech skrbi za več kot 100.000 klimatskih naprav v Sloveniji. Skrbi za prezračevalne sisteme v največjih gospodarskih družbah v Sloveniji, prav tako za prezračevanje prostorov v podjetjih, ki predstavljajo kritično infrastrukturo v državi.