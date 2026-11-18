Dars naj bi spletnim goljufom nakazal 1,8 milijona evrov. Kako kriminalci zlorabijo poslovno elektronsko komunikacijo, preusmerijo milijonska nakazila in nato zabrišejo sled za denarjem? V videu pojasnjujemo delovanje tovrstnih prevar na primeru mednarodne kriminalne mreže, ki so jo razkrili romunski preiskovalci.

Družba za avtoceste (Dars) naj bi postala žrtev spletne prevare, v kateri se je neznani pošiljatelj v elektronskem sporočilu predstavljal kot avstrijsko gradbeno podjetje Strabag. Dars naj bi na podlagi lažnega sporočila na račun goljufov nakazal približno 1,8 milijona evrov.

Kako je mogoče, da podjetje nakaže tako visok znesek na napačen bančni račun? In kaj se z denarjem zgodi po nakazilu?

V videu pojasnjujemo, kako spletni goljufi pridobijo nadzor nad poslovno elektronsko komunikacijo, spremenijo plačilne podatke na računih in denar preusmerijo na bančne račune pod svojim nadzorom.

Za ponazoritev smo uporabili primer mednarodne kriminalne mreže, ki so jo julija 2026 razkrili romunski preiskovalci. Osumljenci so uporabljali približno 110 bančnih računov v štirih evropskih državah, prek katerih so preusmerjali denar oškodovanih podjetij. Del sredstev so nato dvigovali v gotovini.

Preiskovalci so ugotovili, da je mreža v sedmih mesecih povzročila najmanj 1,35 milijona evrov škode.

Primer iz Romunije sicer ni dokazano povezan z domnevno prevaro Darsa, vendar nazorno prikazuje mehanizme, s katerimi kriminalne združbe izkoriščajo zaupanje med poslovnimi partnerji in običajne bančne postopke.