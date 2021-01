Davos po Davosu

V nadaljevanju preberite:

Leto dni pozneje Davos ni nič več Davos. Svetovni državniki, ekonomisti in pripadniki korporativne elite so se na zoomu zbrali zgolj zato, da bi se pripravili na preselitev foruma v Singapur, kjer se bodo vsi osebno sestali maja, in se na epidemiološko varnih tleh v živo pripravili na izhod iz pandemične krize. Vsiljuje pa se vprašanje, kaj bodo davoški preroki letos prezrli. Bo koalicija moči, znanja in kapitala tudi tokrat prezrla, kar se pravkar dogaja na Kitajskem, in bo, tako kot je pred letom dni podcenila virus, ki se je takrat že na veliko razigral v Wuhanu, zdaj zanemarila dejstvo, da namerava azijska sila prav na podlagi pandemičnega leta svet oblikovati po svojih merilih globalizacije?