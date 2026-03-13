Delo gostilo soočenje: koga so poslale stranke in kaj napovedujejo politiki

V medijski hiši Delo smo pred prihajajočimi volitvami gostili soočenje predstavnikov političnih strank, ki se potegujejo za podporo volivcev. O ključnih vprašanjih države, od gospodarstva in socialne politike do varnostnih izzivov, so razpravljali Luka Mesec (Levica in Vesna), Vladimir Prebilič (Prerod - stranka Vladmirja Prebiliča), Senko Pličanič (Demokrati Anžeta Logarja), Janez Cigler Kralj (Skupna lista NSi, SLS in Fokus), Alenka Bratušek (Gibanje Svoboda) in Jernej Štromajer (SD).

Pogovor bomo objavili jutri zjutraj.

Delo je danes gostilo Luko Mesca (Levica in Vesna), Vladimirja Prebiliča (Prerod - stranka Vladmirja Prebiliča), Senka Pličaniča (Demokrati Anžeta Logarja), Janeza Ciglerja Kralja (Skupna lista NSi, SLS in Fokus), Alenko Bratušek (Gibanje Svoboda) in Jerneja Štromajerja (SD). FOTO: Matej Družnik

Soočenje, ki ga je organizirala medijska hiša Delo, je ponudilo pregled različnih političnih vizij in poudarkov pred volitvami ter razkrilo tudi razlike v pogledih na prihodnje usmeritve države. Razprava je potekala v času, ko se politični prostor pred volitvami zaostruje tudi v luči prisluškovanja, volivci pa se odločajo, katerim programom, obljubam in ljudem bodo zaupali prihodnje vodenje države.

Preden smo predstavnike političnih strank povabili v studio, smo jih povprašali, kaj pričakujejo od današnjega soočenja.