Deni Kožul izgubil v finalu, a je vseeno zadovoljen

Na turnirju WTT Feeder v Olomoucu na Češkem je Deni Kožul po zmagi v polfinalu proti Francozu Denisu Dorcescuju s 3:1 (9, -11, 7, 5) v finalu moral priznati premoč Ankurju Bhattacharjeeju. Mladi Indijec je na koncu slavil zmago s 3:1 (-9, 4, 5, 6).

V polfinalu je bil 29-letni Logatčan v prvem nizu proti Dorcescuju, 393. igralcu svetovne lestvice ITTF, praktično ves čas v prednosti. Vodil je tudi z 10:7, izkoristil pa je svojo tretjo zaključno žogo. Veliko bolj izenačen je bil drugi niz, v katerem sta se tekmeca menjavala v vodstvu, v napeti končnici pa je bil bolj zbran 24-letni Francoz.

Tudi v tretjem nizu je nekaj časa kazalo, da se obeta še ena zanimiva končnica, toda s tremi zaporednimi točkami je Kožul strl odpor tekmeca, ki v četrtem nizu ni imel večjih možnosti. Finalni obračun se je za aktualnega slovenskega prvaka, ki je na svetovni lestvici na 79. mestu, začel obetavno. V izenačenem prvem nizu je pred končnico povedel z 9:7, 19-letni Indijec, 78. igralec svetovne lestvice, je izenačil na 9:9, a je Kožul na svojem servisu prišel do vodstva.

Toda od drugega niza naprej je bilo vse v znamenju razpoloženega Bhattacharjeeja, ki je v drugem polfinalu s 3:2 ugnal slovaškega veterana Lubomira Pišteja. V drugem nizu je povedel z 8:3, v tretjem s 5:1, v četrtem pa je imel Kožul lepo priložnost za izenačenje na 5:5, a je žogica zgrešila mizo. Namesto tega je Indijec pobegnil na 8:4 in tudi ta niz zanesljivo dobil.

»Res je, dobil sem uvodni niz, vendar sem se ves turnir boril s preprosto igro, zato sem moral biti v odprti igri z njim. Veliko žog mi je šlo v mrežico, tudi zato, ker so bile te žoge zelo zahtevne, pa še Bhattacharjee je dosegel nekaj neverjetnih točk, še posebej, ko bi ga lahko ulovil, ali pa se mu približal na točko ali dve. Ni kaj, zmagal je zasluženo, sam pa sem lahko zadovoljen z novimi 90 točkami na lestvici ITTF, s katerimi bom okoli 68., 69. mesta. To je tisto, kar je bilo najbolj pozitivno na turnirju,« je po porazu dejal Kožul.