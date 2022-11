Digitalni in zeleni prehod – pot zmagovalcev

Konferenca GoDigital – Just do IT, največja neodvisna poslovna konferenca na področju digitalizacije v Sloveniji, bo letos potekala 24. novembra 2022, na Brdu pri Kranju. Gostila bo tako domače kot tuje strokovnjake.

Osrednja tema letošnje konference GoDigital – Just do IT bodo priložnosti za podjetja ob dvojnem prehodu – digitalnem in zelenem. Dvojni, ekološki in digitalni prehod, že vpliva na vse dele našega gospodarstva, družbe in industrije in predstavlja pomemben del trajnostnega poslovanja. Potrebne so nove tehnologije, ob tem pa tudi naložbe ininovacije. Ustvarjeni so novi izdelki, storitve, trgi in poslovni modeli. Ob tem prehodu nastajajo nove vrste delovnih mest, ki danes še ne obstajajo in za katera bodo potrebne spretnosti, ki jih še nimamo. Prišlo bo do premika z linearne proizvodnje na krožno gospodarstvo.

Na konferenci bodo prvič podelili tudi nagrado GoDigital za najboljši digitalni projekt leta 2022. Finalisti so že znani

V okviru konference GoDigital 2022 ne zamudite tudi post konferenčni dan »Koraki do dvojnega prehoda«, ki bo 25. 11. v organizaciji DIHS na GZS. Več o konferenci