Digitalni pomočniki v pisarni

Sodobna podjetja si želijo delati hitreje, avtomatizirano in digitalizirano. Temelj za kaj takega pa je predvsem celostno in integrirano brezpapirno poslovanje. Z novimi tehnologijami so se podjetja lažje prilagodila delu od doma in zunaj pisarne – na daljavo. A delati velja ne le hitreje in več, temveč predvsem pametneje. Tu pa na sceno stopijo najrazličnejši digitalni pomočniki. Zakaj najrazličnejši? Ker so, vsaj na trenutni stopnji tehnološkega razvoja, precej podobni stanju v kolektivu – so vseh vrst in oblik, z različnimi znanji, prednostmi in slabostmi. Vsekakor pa je v poslu kakršnakoli pomoč dobrodošla, digitalna še toliko bolj.