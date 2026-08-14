Dnevni horoskop za petek, 14. avgusta 2026

Oven (21. 3. – 19. 4.)

Danes ste polni ustvarjalne energije in poguma, zato vas to spodbuja, da svoje ideje predstavite sodelavcem ali nadrejenim. Priporočljivo je, da pripravite teren za pomembne pogovore in predloge, kajti jutri vas čaka še večja komunikacijska moč. V službi bodite strateški in dovolite, da vas navdušenje vodi, vendar naj to ne zasenči vaše pripravljenosti na povratne informacije. Izogibajte se tveganim finančnim potezam ter raje vlagajte v dolgoročne projekte.

Bik (20. 4. – 20. 5.)

Danes je poudarek na urejanju delovnega okolja in gradnji trdnih temeljev za prihodnost. Sodelovanje in harmonični odnosi na delu vam lahko odprejo vrata do novih priložnosti. Pazite, da ne nasedete hitrim zaslužkom ali nepremišljenim naložbam, temveč se osredotočite na načrtovanje in varnost. Urejanje dokumentacije ali prostora vam lahko prinese večjo učinkovitost.

Dvojčka (21. 5. – 20. 6.)

Vaša komunikacija je danes izjemno prepričljiva, zato izkoristite dan za pogovore, predstavitve ali navezovanje novih poslovnih stikov. Krajši projekti ali sodelovanja vam lahko prinesejo sveže možnosti za zaslužek in razvoj. Pred večjimi nakupi ali investicijami preverite vse podrobnosti ter se izognite prenagljenim odločitvam. Osredotočite se na eno stvar in jo izpeljite do konca.

Rak (21. 6. – 22. 7.)

V ospredju so danes finance, družinski dogovori in poslovna zanesljivost. Vaša sposobnost umirjenega pogajanja vam lahko prinese dodatne prihodke ali izboljša odnose z nadrejenimi in strankami. Previdno z izposojanjem denarja ali tveganimi posli – zaupajte predvsem preverjenim sodelavcem. Razmislite o dolgoročnih načrtih in ne sklepajte kompromisov pri varnosti.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Vaša samozavest in vodstvene sposobnosti sta danes v središču pozornosti. Priložnosti za napredovanje ali vodenje projektov so na dosegu roke, če boste ostali prizemljeni in odprti za sodelovanje. Bodite pozorni, da vas uspeh ne zapelje v pretirano zapravljanje ali površno delo. Praktično izpeljite svoje zamisli in dokažite, da ste zanesljiv vodja.

Devica (23. 8. – 22. 9.)

Danes je vaš dan za tiho, a učinkovito delo v ozadju. Vztrajnost, natančnost in premišljeno sklepanje poslov vas lahko pripeljejo do konkretnih rezultatov. Izkoristite priložnost za utrjevanje sodelovanj ali pretvorbo poznanstev v resnične projekte. Izogibajte se tveganju ter raje vlagajte energijo v dolgoročno stabilnost.

Tehtnica (23. 9. – 22. 10.)

V službi se lahko zanesete na svojo diplomatsko žilico in sposobnost povezovanja ljudi. Sklenete lahko pomemben dogovor ali okrepite vpliv v kolektivu, zato je dan kot nalašč za mreženje in iskanje skupnih interesov. Pri financah stavite na preudarnost in se izognite hitrim zaslužkom. Vaša prijaznost in profesionalnost bosta opaženi.

Škorpijon (23. 10. – 21. 11.)

Na poslovnem področju je čas za premišljene, a odločilne poteze. V ozadju lahko pripravite strategijo, ki vam bo v prihodnjih dneh prinesla priznanje ali napredovanje. Ne razkrivajte vseh kart – zadržite nekaj adutov zase in postopoma gradite svoj vpliv. Vaša diskretnost je danes največja prednost.

Strelec (22. 11. – 21. 12.)

Danes je odlična priložnost za pregled dolgoročnih ciljev in usklajevanje kariere z osebnimi vrednotami. Mednarodni projekti, izobraževanje ali širitev poslovanja so lahko v ospredju, vendar ne sprejemajte odločitev brez posveta z izkušenimi sodelavci. Poudarek je na potrpežljivosti in premišljenem načrtovanju.

Kozorog (22. 12. – 19. 1.)

V službi bodite danes še posebej natančni in previdni. Izogibajte se prenagljenim odločitvam ter dodatnim finančnim obremenitvam. Preverite vse podrobnosti pri skupnih financah, pogodbah ali davčnih vprašanjih. S stalnim napredovanjem in doslednostjo boste utrdili svoj položaj.

Vodnar (20. 1. – 18. 2.)

Danes lahko pričakujete pomembne preboje v sodelovanjih ali skupinskih projektih. Bodite jasni in natančni pri dogovorih, saj vam to lahko prinese poslovni uspeh ali okrepi partnerstva. Vsako pogodbo ali dogovor natančno preglejte, da zaščitite svoje interese.

Ribi (19. 2. – 20. 3.)

Praktične naloge in vsakodnevna rutina so danes ključ do uspeha. Posvetite se urejanju financ, izpolnjevanju obveznosti in izboljšanju delovnih navad. Izogibajte se novim dolgovom ter raje poskrbite za boljšo organizacijo. Majhne, a premišljene izboljšave bodo prinesle večjo varnost in zadovoljstvo.

Splošna poslovna napoved za petek:

Dan je kot nalašč za potrpežljivo gradnjo temeljev, natančno delo in pripravo na večje uspehe v prihodnjih dneh. Izkoristite energijo za urejanje podrobnosti, sklepanje novih dogovorov in utrjevanje poslovnih vezi, saj premišljene poteze dolgoročno prinašajo največje rezultate. Ne hitite, temveč delujte z zanesljivostjo in preudarnostjo.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Chicagotribune, Idiva, Astroved, Economictimes, Tx-psychics, Horoscope, Elle, Kaalavedicastro, Astrologyindigo.