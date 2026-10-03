Dnevni horoskop za soboto, 3. oktobra 2026

Oven (21. 3.–19. 4.)

Današnji dan prinaša potrebo po miru doma in več počitka. Na poslovnem področju vas čakajo stari dogovori in odnosi, ki jih bo treba ponovno pretehtati. Ne silite v nove projekte, temveč se raje posvetite dokončanju odprtih nalog ter ohranite potrpežljivost v komunikaciji.

Bik (20. 4.–20. 5.)

V službi lahko danes začutite napetosti ali celo močnejše igre moči. Najbolje se boste odrezali, če ostanete diplomatski in se izognete neposrednim konfliktom. Tihi zavezniki so lahko vaša prednost, zato poslušajte več, kot govorite, in ne izpostavljajte svojih ambicij preveč na glas.

Dvojčka (21. 5.–20. 6.)

Komunikacija je vaša močna plat, vendar bodite danes še posebej pozorni na podrobnosti v pogodbah in dogovorih. Dan je primeren za urejanje dokumentacije, izstavitev računov ali pripravo predlogov. Vseeno ne hitite – premišljen pristop vam bo prinesel več koristi kot hiter odziv.

Rak (21. 6.–22. 7.)

Luna v vašem znamenju poudarja čustveno jasnost, kar lahko dobro izkoristite pri strateškem načrtovanju poslovnih korakov. Izogibajte se prehitremu širjenju in raje utrdite temelje. Pravi čas je za razmislek o dolgoročnih ciljih in tihi napredek.

Lev (23. 7.–22. 8.)

Danes lahko pride do trenj ali celo spopadov – bodisi znotraj ekipe bodisi sami s seboj. V poslu se izkaže, da je sodelovanje s pravimi ljudmi ključno, zato ne poskušajte vsega rešiti sami. Poiščite pomoč in se izognite nepotrebnim konfliktom.

Devica (23. 8.–22. 9.)

Poslovno ste danes v dobri formi, še posebej pri pogajanjih, predstavitvah ali pripravi ponudb. Vaša sposobnost jasnega izražanja pride do izraza, vendar ne pozabite na previdnost pri skupnih financah in obveznostih. Priprava in analiza sta vaši glavni prednosti.

Tehtnica (23. 9.–22. 10.)

To ni dan za iskanje odobritev ali napredovanje pri nadrejenih. Čustvena nihanja lahko zameglijo presojo, zato se raje posvetite pripravi, načrtovanju in notranjemu premisleku. Več lahko dosežete, če počakate na boljši trenutek za pomembne poslovne poteze.

Škorpijon (23. 10.–21. 11.)

Izogibajte se neposrednim soočenjem z avtoritetami ali predstojniki. Najbolje boste napredovali z diskretnim in strateškim delom v ozadju. Pripravite načrte za prihodnost, vendar jih še ne razkrivajte javno.

Strelec (22. 11.–21. 12.)

V poslovnem okolju se izogibajte spornih tem in nepotrebnim razpravam. Danes je bolje ubrati diplomatsko pot in biti prilagodljivi. Finančna prožnost vam lahko pomaga premagati manjše ovire.

Kozorog (22. 12.–19. 1.)

V ospredje lahko stopijo nesoglasja glede financ ali sodelovanj. Pomembno je, da ohranite mirno kri in razjasnite vse nesporazume pisno, kjer je to mogoče. Tako boste ohranili poslovno harmonijo ter preprečili večje zaplete.

Vodnar (20. 1.–18. 2.)

Sodelavci ali partnerji so lahko danes bolj občutljivi in hitro vzkipljivi. Vi pa imate priložnost, da s svojo organiziranostjo in dobrim upravljanjem ostanete v dobri luči. Dobra struktura dela vam bo pomagala ohraniti nadzor tudi v napetih trenutkih.

Ribi (19. 2.–20. 3.)

Stres zaradi dela ali stroškov vas lahko nekoliko obremeni, vendar boste s potrpežljivostjo in prijaznostjo premagali večino izzivov. Poslovno se lahko izkažete pri manjših, a zanesljivih projektih – doslednost bo danes vaša največja prednost.

Poslovno-karierna napoved za dan:

Sobota, 3. oktober 2026, je dan za premislek, notranje priprave in pregled starih dogovorov. Namesto hitrih odločitev in novih začetkov je priporočljivo, da se posvetite urejanju odprtih vprašanj, izboljšanju obstoječih odnosov ter pripravi na prihodnje izzive. Komunikacija in pogajanja naj bodo premišljeni – največ boste dosegli z umirjenim, strateškim pristopom.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Bookofhoroscopes, Yourtango, Thekit, Economictimes, Indiatimes, Storizen, Moonoscope.