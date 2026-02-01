  • Delo mediji d.o.o.
    Razno

    Dnevni horoskop za nedeljo, 1. februar 2026

    Kaj vam zvezde in planeti napovedujejo za današnji dan?
    FOTO: Shutterstock 
    FOTO: Shutterstock 
    Delo UI
    1. 2. 2026 | 05:00
    4:24
    Oven (21. marec - 19. april)

    Današnji dan vam prinaša jasnost in mir. Situacija okoli vas ni tako kaotična, kot se vam je morda zdelo, zato ohranjajte preprostost in ne dvomite v svoje odločitve. Poslušajte svojo intuicijo in hitro sprejmite odločitve, saj bo to prineslo več miru kot dolgotrajno razmišljanje.

    Bik (20. april - 20. maj)

    Danes boste spoznali, kaj ste v preteklosti zanemarili. Umik ni znak šibkosti, ampak način, kako zaščititi svoj notranji mir. Postavite meje, tudi če se vam zdi neprijetno, saj vas bo to nelagodje zaščitilo pred kasnejšimi obžalovanji.

    Dvojčka (21. maj - 20. junij)

    Čustvenega kaosa danes ne boste mogli razrešiti. Odpustite si misel, da morate vse takoj urediti. Situacija potrebuje čas in prostor, da se umiri, zato naj se stvari odvijajo same od sebe, brez prehitrega ukrepanja.

    Rak (21. junij - 22. julij)

    Neprijetne resnice ne izginejo, če jih ignorirate. Imate moč, da se soočite z neprijetnimi situacijami in jih izrazite brez dramatiziranja. Bodite iskreni do sebe in drugih, saj bo to osvobodilo vašo dušo.

    Lev (23. julij - 22. avgust)

    Prenehajte dvomiti o osebi, ki jo opazujete. Danes ni čas za nova vprašanja, ampak za nove začetke. Zaupajte svojim instinktom in verjemite, kar ste do sedaj opazili, saj ne potrebujete dodatnih dokazov.

    Devica (23. avgust - 22. september)

    Prenehajte iskati znake in namige; veste, kaj morate storiti. Vaša dejanja bodo danes govorila glasneje kot besede. Naredite korak naprej, pošljite sporočilo ali pokličite nekoga, saj vam bo dolgotrajna neaktivnost le škodovala.

    Tehtnica (23. september - 22. oktober)

    Preprost trenutek vam lahko pove več kot dolge razprave. Bodite pozorni na to, kako vesolje uporablja vašo energijo. Ne delujte spontano, ampak prepoznajte misli in čustva, ki jih oddajate.

    Škorpijon (23. oktober - 21. november)

    Vaše telo vam že nekaj časa pošilja signale, ki jih ignorirate. Niste leni, če ste utrujeni, in niste dramatični, če čutite fizično bolečino. Poslušajte svoje telo in si privoščite počitek, ne le ob koncu tedna, ampak skozi celoten teden.

    Strelec (22. november - 21. december)

    Živite na avtopilotu, zelo produktivno, a odklopljeni od tega, kar ustvarjate. Danes se osredotočite na eno stvar z vso pozornostjo, saj vam bo to povrnilo energijo in vas spomnilo, kako je biti popolnoma prisoten.

    Kozorog (22. december - 19. januar)

    Niste tu, da bi ugajali vsem. Danes ne postavljajte potreb drugih pred svoje. Naučite se reči »ne«, kadar je to resnično pomembno. Če boste vedno postavljali sebe na zadnje mesto, se boste počutili izčrpane in nesposobne podpirati druge.

    Vodnar (20. januar - 18. februar)

    Vaš um je že nekaj časa poln »kaj če« scenarijev. Zdaj je čas, da prekinete ta cikel negativnega razmišljanja. Osredotočite se na resničnost in ponavljajte samo tisto, kar veste, da je resnično. Izogibajte se strahu, ki vas ovira pri ukrepanju.

    Ribi (19. februar - 20. marec)

    Danes ne potrebujete veliko besed. Izrecite le tisto, kar je potrebno, in pustite, da vaša dejanja govorijo sama zase. Zaupajte, da že samo vaša prisotnost dela razliko. Ne čutite pritiska, da morate razlagati svojo zgodbo.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Yourtango, Economictimes, Astrostyle, Indiatimes.

