Dnevni horoskop za nedeljo, 1. marca 2026

Oven (21. marec - 19. april)

Danes je pravi čas za sprostitev in uživanje v prijetnih trenutkih. Skupinske aktivnosti so vam naklonjene, vendar boste prav tako uživali v samoti. Izogibajte se konfliktom in se osredotočite na notranji mir. Vaše zdravje bo najboljše, če boste poskrbeli za dovolj počitka in pravilno prehrano.

Bik (20. april - 20. maj)

Najbolj srečni boste, če boste dan preživeli doma, v krogu družine. Pogovor s staršem ali skrb za mlajše družinske člane vam bo prinesel zadovoljstvo. Dan je primeren za ustvarjalne dejavnosti in sproščanje. Vaše finančno stanje ostaja stabilno, zato se izogibajte impulzivnim nakupom.

Dvojčka (21. maj - 20. junij)

Danes si vzemite čas za premislek in načrtovanje prihodnosti. Ljudje vas občudujejo, kar lahko izkoristite v svojo korist. Priložnosti za finančne izboljšave so na vidiku, vendar bodite previdni pri večjih investicijah. Večer je primeren za pogovore in druženje.

Rak (21. junij - 22. julij)

Pogovori z ljudmi iz različnih okolij vas bodo danes navdihnili. Zanimali vas bodo filozofski in verski pogovori ter teme, povezane z medicino, pravom in potovanji. Razširite svoja obzorja in bodite pozorni na svoje stvari. Danes je pravi čas za učenje in raziskovanje.

Lev (23. julij - 22. avgust)

Vaša sreča je danes na vrhuncu, saj ste nekoliko bolj srečni kot ostala znamenja. Če potrebujete dovoljenje ali odobritev za nekaj, je danes pravi dan, da to zahtevate. Večer preživite v krogu ljudi, ki vas podpirajo in vam dajejo moč.

Devica (23. avgust - 22. september)

Čeprav želite biti danes bolj v ozadju, vas planeti spodbujajo k interakciji z drugimi. Mars vam daje dodatno energijo za delo, vendar se ne preobremenjujte. Večer preživite v miru in zasebnosti, da se sprostite in napolnite baterije.

Tehtnica (23. september - 22. oktober)

Družabni stiki so danes ključni za vaše dobro počutje. Interakcije s prijatelji, še posebej z ženskami, vam bodo prinesle osebno zadovoljstvo. Dan je primeren za trdo delo, vendar ne pozabite tudi na zabavo. Večer preživite v družbi prijateljev.

Škorpijon (23. oktober - 21. november)

Ljudje bodo danes pozorni na vas in morda bodo vedeli več o vašem zasebnem življenju. Dan je idealen za družabne aktivnosti, športne dogodke in romantične zmenke. Bodite skromni in se ne izpostavljajte preveč. Večer preživite v miru.

Strelec (22. november - 21. december)

Potovanja in avanture so danes na vašem dnevnem redu. Če ne morete potovati, raziskujte svoje mesto ali odkrijte nekaj novega iz udobja svojega doma. Večer je primeren za učenje in širjenje obzorij.

Kozorog (22. december - 19. januar)

Kratki izleti in pogovori s sorodniki vam bodo danes prinesli zadovoljstvo. Osredotočite se na finančne zadeve, bančništvo in povečanje prihodkov. Preverite svoje finance in poskrbite za stabilnost. Večer je pravi čas za preverjanje finančnega stanja.

Vodnar (20. januar - 18. februar)

Danes boste morali narediti več kot polovico poti pri reševanju težav z drugimi. Bodite prijazni in vljudni. Morda boste morali popustiti in se prilagoditi. Večer preživite v poslušanju in razmišljanju.

Ribi (19. februar - 20. marec)

Danes je odličen dan za nakup novih oblačil ali obutve, kar vam bo dvignilo razpoloženje. Poskrbite za svoje zdravje z uravnoteženo prehrano in redno telesno aktivnostjo. Večer posvetite delu in izboljšanju odnosov z najbližjimi.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Elle, Economictimes, Thekit, Indianexpress.