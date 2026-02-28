  • Delo mediji d.o.o.
    Dnevni horoskop za nedeljo, 1. marca 2026

    Kaj vam prinašajo zvezde danes?
    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    28. 2. 2026 | 08:42
    1. 3. 2026 | 07:24
    4:31
    Oven (21. marec - 19. april)

    Danes je pravi čas za sprostitev in uživanje v prijetnih trenutkih. Skupinske aktivnosti so vam naklonjene, vendar boste prav tako uživali v samoti. Izogibajte se konfliktom in se osredotočite na notranji mir. Vaše zdravje bo najboljše, če boste poskrbeli za dovolj počitka in pravilno prehrano.

    Bik (20. april - 20. maj)

    Najbolj srečni boste, če boste dan preživeli doma, v krogu družine. Pogovor s staršem ali skrb za mlajše družinske člane vam bo prinesel zadovoljstvo. Dan je primeren za ustvarjalne dejavnosti in sproščanje. Vaše finančno stanje ostaja stabilno, zato se izogibajte impulzivnim nakupom.

    Dvojčka (21. maj - 20. junij)

    Danes si vzemite čas za premislek in načrtovanje prihodnosti. Ljudje vas občudujejo, kar lahko izkoristite v svojo korist. Priložnosti za finančne izboljšave so na vidiku, vendar bodite previdni pri večjih investicijah. Večer je primeren za pogovore in druženje.

    Rak (21. junij - 22. julij)

    Pogovori z ljudmi iz različnih okolij vas bodo danes navdihnili. Zanimali vas bodo filozofski in verski pogovori ter teme, povezane z medicino, pravom in potovanji. Razširite svoja obzorja in bodite pozorni na svoje stvari. Danes je pravi čas za učenje in raziskovanje.

    Lev (23. julij - 22. avgust)

    Vaša sreča je danes na vrhuncu, saj ste nekoliko bolj srečni kot ostala znamenja. Če potrebujete dovoljenje ali odobritev za nekaj, je danes pravi dan, da to zahtevate. Večer preživite v krogu ljudi, ki vas podpirajo in vam dajejo moč.

    Devica (23. avgust - 22. september)

    Čeprav želite biti danes bolj v ozadju, vas planeti spodbujajo k interakciji z drugimi. Mars vam daje dodatno energijo za delo, vendar se ne preobremenjujte. Večer preživite v miru in zasebnosti, da se sprostite in napolnite baterije.

    Tehtnica (23. september - 22. oktober)

    Družabni stiki so danes ključni za vaše dobro počutje. Interakcije s prijatelji, še posebej z ženskami, vam bodo prinesle osebno zadovoljstvo. Dan je primeren za trdo delo, vendar ne pozabite tudi na zabavo. Večer preživite v družbi prijateljev.

    Škorpijon (23. oktober - 21. november)

    Ljudje bodo danes pozorni na vas in morda bodo vedeli več o vašem zasebnem življenju. Dan je idealen za družabne aktivnosti, športne dogodke in romantične zmenke. Bodite skromni in se ne izpostavljajte preveč. Večer preživite v miru.

    Strelec (22. november - 21. december)

    Potovanja in avanture so danes na vašem dnevnem redu. Če ne morete potovati, raziskujte svoje mesto ali odkrijte nekaj novega iz udobja svojega doma. Večer je primeren za učenje in širjenje obzorij.

    Kozorog (22. december - 19. januar)

    Kratki izleti in pogovori s sorodniki vam bodo danes prinesli zadovoljstvo. Osredotočite se na finančne zadeve, bančništvo in povečanje prihodkov. Preverite svoje finance in poskrbite za stabilnost. Večer je pravi čas za preverjanje finančnega stanja.

    Vodnar (20. januar - 18. februar)

    Danes boste morali narediti več kot polovico poti pri reševanju težav z drugimi. Bodite prijazni in vljudni. Morda boste morali popustiti in se prilagoditi. Večer preživite v poslušanju in razmišljanju.

    Ribi (19. februar - 20. marec)

    Danes je odličen dan za nakup novih oblačil ali obutve, kar vam bo dvignilo razpoloženje. Poskrbite za svoje zdravje z uravnoteženo prehrano in redno telesno aktivnostjo. Večer posvetite delu in izboljšanju odnosov z najbližjimi.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Elle, Economictimes, Thekit, Indianexpress.

    Spremljamo

    Tudi Trump sporočil novico, da je Hamenej mrtev

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    28. 2. 2026 | 08:00
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Domen Prevc: Najtežje mi je zaradi otrok

    Domen Prevc tretji v kvalifikacijah za današnjo tekmo na letalnici na Kulmu. Diskvalifikacija Anžeta Laniška. Najboljši mladi Avstrijec Stephan Embacher.
    Miha Šimnovec 28. 2. 2026 | 05:00
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

    Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
    Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
    Šport  |  Drugo
    Instagram

    Štajerski zvezdnik še vedno zaljubljen, Janja Garnbret v Londonu

    Minuli teden v športnem svetu je zaznamoval konec olimpijskih iger in nastopi v evropskih klubskih nogometnih tekmovanjih. Janja Garnbret v svetovnem pokalu.
    27. 2. 2026 | 18:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Nedelo
    Britanska monarhija

    Kdo bo Windsorjem rešil ugled?

    Poznavalci menijo, da bo afera, katere glavni akter je nekdanji princ Andrew, ključno zaznamovala vladavino Karla III.
    Urša Izgoršek 1. 3. 2026 | 08:00
    Novice  |  Slovenija
    Banka Slovenije

    Novi guverner: dostopne banke za vse in pravičnejše obresti

    Dolenc je centralno banko začasno vodil že več kot eno leto. Politični zapleti pri imenovanju trajali približno leto in pol.
    1. 3. 2026 | 08:00
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nedeljsko kosilo: Kmečka pita z matevžem – pastirska klasika po slovensko

    S tako bogato jedjo zlahka odbijemo še zadnje ledene lovke odhajajoče zime.
    Midva Kuhava 1. 3. 2026 | 07:55
    Novice  |  Slovenija
    Davki in prispevki

    Obvezni zdravstveni prispevek zdaj 39,36 evra

    Podražitev je posledica dviga povprečne bruto plače.
    1. 3. 2026 | 07:33
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Za rojstni dan si je Luka Dončić čestital z odlično zmago

    Slovenski košarkarski as je svoj 27. rojstni dan obeležil z 26 točkami in zmago v San Franciscu v ligi NBA. Los Angeles Lakers s 129:101 premagal Golden State.
    1. 3. 2026 | 07:27
