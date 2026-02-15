  • Delo mediji d.o.o.
    Dnevni horoskop za nedeljo, 15. februar 2026

    Kaj vam prinašajo zvezde danes?
    Oven (21. marec - 19. april)

    Danes boste polni ambicij in vztrajnosti, saj Mars v vaši deseti hiši spodbuja osredotočenost na kariero in dolgoročne cilje. Pomembno je, da ohranite potrpežljivost in se izogibate pretiranemu naporu. Odnosi bodo cveteli ob stalni komunikaciji in razumevanju, medtem ko bo finančna rast postopna, a stabilna, če boste disciplinirano načrtovali. Poskrbite za sprostitev, da preprečite izgorelost.

    Bik (20. april - 20. maj)

    Danes boste izžarevali vodstvene sposobnosti in uravnoteženo sprejemanje odločitev, saj Venera v vaši deseti hiši prinaša sveže perspektive in samozavest v poklicnem življenju. Pridobili boste spoštovanje zanesljivosti, vendar ostanite prilagodljivi za sprejemanje inovacij. V ljubezni bo odprtost prinesla harmonijo. Preglejte finančne obveznosti za prihodnjo stabilnost in poskrbite za svoje zdravje s premišljenim odmikom.

    Dvojčka (21. maj - 20. junij)

    Globoka introspekcija bo danes oblikovala vaš dan, saj Luna prehaja skozi vašo osmo hišo. Preden ukrepate, analizirajte cilje in zaupajte intuiciji pri navigaciji skozi čustveno zapletene situacije. Strateški pogovori bodo okrepili vašo profesionalno verodostojnost, medtem ko bodo partnerstva cvetela ob iskrenosti. Izogibajte se stresu z zmernim razmišljanjem in zagotavljanjem ustreznega počitka. Finančno bo previdno proračunanje zagotovilo odpornost.

    Rak (21. junij - 22. julij)

    Danes bodo prevladovala ravnovesje in partnerstvo, saj Luna v vaši sedmi hiši povečuje empatijo in sodelovanje. To je odličen dan za reševanje nesporazumov ali krepitev odnosov. Na poklicnem področju bo timsko delo spodbudilo stalni napredek. Previdno preglejte skupne finance za ohranitev varnosti. Zdravstveno se izogibajte čustveni odvisnosti, ki izčrpava energijo.

    Lev (23. julij - 22. avgust)

    Danes bo vaša produktivnost in strukturiran trud v ospredju, saj Luna v vaši šesti hiši spodbuja učinkovitost, dobro počutje in odličnost v storitvah. Vodstvene sposobnosti bodo prepoznane, vendar si vzemite odmore, da preprečite izgorelost. Odnosi se bodo poglobili skozi praktične geste in iskrenost, medtem ko bo finančno disciplinirano trošenje zagotovilo nadaljnjo rast.

    Devica (23. avgust - 22. september)

    Disciplina in ustvarjalnost bosta danes poganjala vaš dan, saj Luna v vaši peti hiši krepi inovativnost, načrtovanje in uravnoteženo izražanje. Na delu bo pozornost do podrobnosti zagotovila napredek, v ljubezni pa bo potrpežljivost spodbujala razumevanje. Finančno bo ponovno pregledovanje prihrankov okrepilo vašo osnovo. Pazite na svoje duševno zdravje in se izogibajte perfekcionizmu.

    Tehtnica (23. september - 22. oktober)

    Domača stabilnost in čustvena varnost bosta danes v ospredju, saj Luna v vaši četrti hiši krepi udobje in povezanost z družino. Karierni napredek bo izhajal iz zanesljivega timskega dela in uravnoteženih odločitev. Ponovno preglejte lastnino ali dolgoročna sredstva, saj morda boste našli nove vpoglede. Zdravje se bo izboljšalo z duševnim počitkom in tihim razmislekom.

    Škorpijon (23. oktober - 21. november)

    Danes bo v ospredju jasna komunikacija in taktičen napredek, saj Luna v vaši tretji hiši spodbuja načrtovanje in izmenjavo informacij. Govorite samozavestno, vendar ostanite prilagodljivi, da se izognete napetostim. Profesionalni napredek bo izhajal iz pobude in doslednega uresničevanja, medtem ko bodo odnosi cveteli ob iskrenosti. Previdno upravljajte finance in ohranite dosledne zdravstvene rutine.

    Strelec (22. november - 21. december)

    Finančni vpogled in osebno ravnovesje bosta danes vodila vaš dan, saj Luna v vaši drugi hiši krepi praktično presojo glede denarja in samospoštovanja. Opravljajte naloge z optimizmom, vendar se izogibajte pretiranemu analiziranju podrobnosti. V odnosih bodo iskrenost in doslednost gradile zaupanje, medtem ko bo zdravje koristilo iz utemeljenih navad in ustreznega počitka.

    Kozorog (22. december - 19. januar)

    Danes vas bosta zaznamovala odločnost in osredotočenost, saj Luna v vaši prvi hiši krepi samozavedanje in vodstvene sposobnosti. Uspevali boste z odgovornim opravljanjem dolžnosti, vendar se izogibajte čustveni togosti. Odnosi bodo cveteli ob medsebojnem spoštovanju in praktični podpori. Finančna varnost bo izhajala iz strateškega proračunanja in pametnih naložb.

    Vodnar (20. januar - 18. februar)

    Danes bosta v ospredju refleksija in čustveno zdravljenje, saj Luna v vaši dvanajsti hiši spodbuja introspekcijo in duhovno jasnost. Delo v ozadju bo prineslo oprijemljive karierne rezultate, medtem ko bodo odnosi koristili nežni komunikaciji in razumevanju. Bodite previdni pri finančnih zadevah za zagotovitev varnosti. Zdravje se bo izboljšalo s premišljenim počitkom.

    Ribi (19. februar - 20. marec)

    Danes bodo v ospredju mreženje, sodelovanje in ambiciozno načrtovanje, saj Luna v vaši enajsti hiši krepi družbene povezave in profesionalna zavezništva. Partnerstva, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju, bodo prinesla uspeh, medtem ko bo finančna disciplina podpirala dolgoročne cilje. V ljubezni bo optimizem poglobil vezi. Izogibajte se pretiranemu naporu, da zaščitite svoje zdravje.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrostyle, Thekit, Hindustantimes, Economictimes.

