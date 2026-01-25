  • Delo mediji d.o.o.
    Razno

    Dnevni horoskop za nedeljo, 25. januar 2026

    Kaj prinaša današnji dan za vaše astrološko znamenje?
    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    25. 1. 2026 | 06:00
    25. 1. 2026 | 08:08
    4:32
    Oven (21. marec - 19. april)

    Današnji dan prinaša nekaj napetosti v odnosih z bližnjimi. Konflikti lahko hitro eskalirajo, zato je pomembno, da ohranite mirno kri. Če se znajdete v neprijetni situaciji, se raje umaknite, kot da bi rekli nekaj, kar bi kasneje obžalovali. V financah bodite previdni in se izogibajte impulzivnim nakupom.

    Bik (20. april - 20. maj)

    Danes je pravi čas, da se sprostite in odprete drugim. Poskusite znižati svoje meje in dovolite ljudem, da vstopijo v vaš svet. To vam lahko prinese nova prijateljstva in priložnosti. V življenju se vam obetajo manjše spremembe, ki bodo dolgoročno prinesle pozitivne rezultate.

    Dvojčka (21. maj - 20. junij)

    Čutite pritisk okolice, a ne dovolite, da vas to odvrne od vaših načel. Bodite zvesti sami sebi in ne sklepajte kompromisov, ki bi vas lahko kasneje stali notranjega miru. Dan je primeren za razmislek o tem, kaj v vašem življenju ni več uporabno in kako se lahko osvobodite starih vzorcev.

    Rak (21. junij - 22. julij)

    Današnji dan prinaša priložnosti za napredovanje v karieri. Vaša samozavest bo narasla, kar vam bo pomagalo pri doseganju ciljev. Vendar ne pozabite na družinske obveznosti in poskrbite, da boste našli ravnovesje med delom in zasebnim življenjem.

    Lev (23. julij - 22. avgust)

    Danes bodite previdni pri finančnih in romantičnih odločitvah. Čeprav vas mika, da bi hitro ukrepali, je bolje, da si vzamete čas za premislek. V ljubezni se izogibajte impulzivnim dejanjem in raje razmislite o dolgoročnih posledicah.

    Devica (23. avgust - 22. september)

    Današnji dan je namenjen skrbi za odnose. Bodite pozorni na potrebe svojih bližnjih in poskusite najti ravnovesje med empatijo in praktičnimi odločitvami. V službi se osredotočite na timsko delo in diplomatsko reševanje težav.

    Tehtnica (23. september - 22. oktober)

    Danes se boste morali osredotočiti na ravnovesje med delom, zdravjem in odnosi. Jutro je namenjeno skrbi za vaše fizično počutje, popoldne pa prinaša priložnosti za sodelovanje in krepitev partnerskih vezi. Bodite iskreni in odprti v komunikaciji.

    Škorpijon (23. oktober - 21. november)

    Današnji dan prinaša kreativno energijo in praktično disciplino. Jutro je primerno za romantične in umetniške dejavnosti, popoldne pa usmerite svojo odločnost v delovne cilje. Zdravje boste izboljšali s strukturirano skrbjo zase.

    Strelec (22. november - 21. december)

    Družinske in čustvene zadeve bodo danes v ospredju. Jutro bo namenjeno iskanju ravnovesja, popoldne pa bo prineslo ustvarjalno energijo. V službi se boste morali osredotočiti na optimizem in sodelovanje, v ljubezni pa na razumevanje in podporo.

    Kozorog (22. december - 19. januar)

    Današnji dan prinaša čustveno globino in odločnost. V službi boste utrdili svojo avtoriteto, vendar ne pozabite na osebne odnose, ki potrebujejo vašo pozornost. Zdravje se bo izboljšalo z počitkom in premišljeno skrbjo zase.

    Vodnar (20. januar - 18. februar)

    Današnji dan je namenjen finančnemu premisleku in kreativnemu izražanju. Jutro bo prineslo introspekcijo, popoldne pa nove ideje in komunikacijo. V ljubezni boste našli jasnost skozi iskrene pogovore, zdravje pa boste izboljšali s hidracijo in počitkom.

    Ribi (19. februar - 20. marec)

    Današnji dan prinaša čustveno jasnost in praktično izvedbo. Jutro bo namenjeno introspekciji, popoldne pa produktivnosti in osredotočenosti. Finančno stanje in karierni cilji se bodo izboljšali s vztrajnostjo, ljubezen pa bo mirna in iskrena.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrostyle, Economictimes, Yourtango.

