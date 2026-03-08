  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Razno

    Dnevni horoskop za nedeljo, 8. marec 2026

    Kaj vam prinaša današnji dan? Preberite dnevni horoskop.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    8. 3. 2026 | 06:00
    5:45
    A+A-

    Oven (21. marec - 19. april)

    Današnji dan bo za ovne poln izzivov, saj boste morali uravnotežiti ambicije z emocionalno zavestjo. V službi bodite diplomatski in pazite na besede, saj lahko impulzivne reakcije zapletejo odnose. Finančno se izogibajte spontanim nakupom in raje načrtujte vnaprej. V ljubezni se odprite in izrazite svoja čustva, saj lahko to okrepi vezi s partnerjem. Poskrbite tudi za obvladovanje stresa in dovolj počitka.

    Bik (20. april - 20. maj)

    Biki boste danes produktivni in stabilni, še posebej na kariernem področju. Priložnosti za profesionalno priznanje se bodo pojavile, če boste potrpežljivi in osredotočeni. Finančno bo dan stabilen, vendar pazite na proračun. V odnosih bodite čustveno odprti in komunicirajte, da rešite morebitne nesporazume. Posvetite se tudi svojemu zdravju in rutini.

    Dvojčka (21. maj - 20. junij)

    Današnji dan bo za dvojčke poln intelektualne stimulacije in družbenih interakcij. Sodelovanje in razprave lahko prinesejo dragocene ideje, vendar ostanite organizirani, saj bo več obveznosti zahtevalo vašo pozornost. Finančno se osredotočite na dolgoročne načrte. V ljubezni bo komunikacija ključna za krepitev odnosov. Poskrbite za ravnovesje med mentalno aktivnostjo in sprostitvijo.

    Rak (21. junij - 22. julij)

    Raki boste danes čustveno zavedni in osredotočeni na družino. V službi ostanite mirni in diplomatski. Finančno pazite na stroške, da ohranite stabilnost. V ljubezni se poglobite v čustva in bodite odprti za ponovno povezavo z nekom iz preteklosti. Poskrbite za svoje čustveno počutje in si vzemite čas za počitek.

    Lev (23. julij - 22. avgust)

    Levi boste danes v središču pozornosti in imeli priložnost pokazati svojo samozavest in kreativnost. V službi se izogibajte impulzivnim naložbam in raje načrtujte dolgoročno. V odnosih boste hrepeneli po priznanju in naklonjenosti, zato je dober dan za iskrene pogovore. Poskrbite za fizično vitalnost z vadbo ali dejavnostmi na prostem.

    Devica (23. avgust - 22. september)

    Device boste danes osredotočene na organizacijo in reševanje problemov. V službi bo analitično razmišljanje prineslo uspeh, če boste potrpežljivi. Finančno preglejte načrte, preden se zavežete. V ljubezni bodo odkriti pogovori okrepili zaupanje. Pazite, da se ne preobremenite in ohranite ravnovesje med delom in sprostitvijo.

    Tehtnica (23. september - 22. oktober)

    Tehtnice boste danes iskale harmonijo in ravnovesje. Sodelovanje v službi lahko prinese nove priložnosti, če boste odprti za različna mnenja. Finančno bodite zmerni in se izogibajte nepotrebnim izdatkom. V ljubezni bodo odkrite komunikacije prinesle čustveno jasnost. Poskrbite za duševni mir z meditacijo ali ustvarjalnimi dejavnostmi.

    Škorpijon (23. oktober - 21. november)

    Škorpijoni boste danes čutili čustveno intenzivnost in odločnost. V službi boste motivirani za dosego ciljev, vendar bodite potrpežljivi. Finančno previdno analizirajte odločitve. V ljubezni bodo globoki pogovori okrepili intimnost. Poskrbite za obvladovanje stresa in duševno sprostitev.

    Strelec (22. november - 21. december)

    Strelci boste danes radovedni in raziskovalni. V službi se bodo pojavile nove ideje in priložnosti za učenje. Finančno bodite optimistični, vendar previdni. V ljubezni bo iskrena komunikacija ključna za krepitev odnosov. Poskrbite za fizično aktivnost in se izogibajte pretiranemu uživanju.

    Kozorog (22. december - 19. januar)

    Kozorogi boste danes osredotočeni na odgovornost in dolgoročno načrtovanje. V službi bodo vaši napori opaženi, če boste disciplinirani. Finančno preglejte naložbe ali varčevalne strategije. V ljubezni bodite bolj odprti in izrazite svoja čustva. Poskrbite za zdravo rutino in dovolj počitka.

    Vodnar (20. januar - 18. februar)

    Vodnarji boste danes kreativni in inovativni. V službi bodo vaše nenavadne ideje pritegnile pozornost. Finančno uravnotežite ambicije s praktičnostjo. V ljubezni boste hrepeneli po intelektualni povezanosti. Poskrbite za duševno sprostitev in zmanjšanje preobremenjenosti.

    Ribi (19. februar - 20. marec)

    Ribe boste danes intuitivne in čustveno globoke. V službi bo kreativno razmišljanje in empatija pomagalo pri reševanju situacij. Finančno bodite previdni pri skupnih virih. V ljubezni bodo močna čustva spodbudila iskreno izražanje. Poskrbite za počitek in čustveno nego.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Economictimes, Idiva, Hindustantimes, Astrostyle.

    Šport  |  Košarka
    Los Angeles

    Luka Dončić naj bi razdrl zaroko in že sprožil sodni postopek

    Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić naj bi se razšel z dolgoletno partnerko Anamario Goltes in že sprožil začetek sodnega postopka glede skrbi za hčeri.
    7. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Na Brniku pristala dva evakuacijska leta iz Rijada

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    7. 3. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Gorništvo

    Nesreča v gorah postala uboj – tragedija v Avstriji razburila slovenske gornike

    Pri izreku precej mile kazni ob tako hudih obtožbah je sodnik upošteval predsodke medijev in izgubo partnerice.
    Tina Horvat 6. 3. 2026 | 06:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pohod trgovskih blagovnih znamk

    Hofer s posnemanjem priznanih znamk izkorišča pravno sivino

    Velika podobnost med embalažo izdelkov Hoferjevih blagovnih znamk in izdelkov priznanih znamk lahko potrošnika zmede. Multinacionalke spremljajo dogajanje.
    Maja Prijatelj Videmšek 7. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Pag je surovo očarljiv. Tu so razlogi, zakaj ga ljudje obožujejo

    Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Špan – trgovec leta 2025

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Tri destinacije, eno počitniško doživetje

    Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

    Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
    5. 3. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    horoskopastrologijavedeževanje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Strade Bianche

    Pogi spoznal moč novega rivala: Je prava 'mašina'

    Tadej Pogačar je z veliko prednostjo prišel do zmage na dirki Strade Bianche, lahko pa bi se razpletlo tudi drugače, ob napadu Paul Seixas ni bil daleč.
    Nejc Grilc 8. 3. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    PU Maribor

    Policija v okolici Maribora išče moškega zaradi poskusa ropov

    Oblečen je bil v svetlo rjavo jakno, modre kavbojke, na glavi pa je imel črno kapo s šiltom.
    8. 3. 2026 | 08:40
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Alojzija Zupan Sosič

    Cankar danes gotovo ne bi bil tiho

    V jubilejnem letu je Alojzija Zupan Sosič napisala prvo monografijo o romanih Ivana Cankarja, v kateri je ovrgla tudi številne stereotipne predstave o njem.
    Urša Izgoršek 8. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Nedeljsko kosilo iz enega pekača

    Preprost recept za okusno nedeljsko kosilo z malo priprave in skoraj brez pomivanja posode. Glavne zvezde obroka bodo losos, krompir in šparglji.
    Mateja Delakorda 8. 3. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Liga NHL

    Anže Kopitar ima klubski rekord na dosegu roke

    Slovenski hokejski zvezdnik je prispeval gol ob porazu Los Angeles Kings s 3:4 proti Montrealu.
    8. 3. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Alojzija Zupan Sosič

    Cankar danes gotovo ne bi bil tiho

    V jubilejnem letu je Alojzija Zupan Sosič napisala prvo monografijo o romanih Ivana Cankarja, v kateri je ovrgla tudi številne stereotipne predstave o njem.
    Urša Izgoršek 8. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Nedeljsko kosilo iz enega pekača

    Preprost recept za okusno nedeljsko kosilo z malo priprave in skoraj brez pomivanja posode. Glavne zvezde obroka bodo losos, krompir in šparglji.
    Mateja Delakorda 8. 3. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Liga NHL

    Anže Kopitar ima klubski rekord na dosegu roke

    Slovenski hokejski zvezdnik je prispeval gol ob porazu Los Angeles Kings s 3:4 proti Montrealu.
    8. 3. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

    Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
    4. 3. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Vaša dišeča geografija

    Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

    Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
    6. 3. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

    140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

    Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
    5. 3. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    3. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Vse več potnikov izbere vlak

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ali veste, katere destinacije so najboljše za odklop iz vsakdanjega življenja?

    Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Od raziskav do trga: kako nastaja konkurenčno inovacijsko okolje

    Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
    6. 3. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nacionalni dan branja         

    Čemu brati v oglušelem času?

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Hrvaško Zagorje – narava, ki sprošča, in doživetja, ki ostanejo

    To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

    Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
    3. 3. 2026 | 08:40
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo