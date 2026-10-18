Dokumentarec o mrtvih prijateljih iz mladosti

Filmski igralec Josh Brolin – zaslovel je v filmih Ni prostora za starce in Dune: Peščeni planet – je v pogovoru za britansko revijo New Musical Express (NME) razkril, da pripravlja dokumentarni film o kalifornijski punk skupini Cito Vice Squad in glasbenikih, zbranih okrog te garažne skupine. Kot najstnik je sam muziciral v ansamblu. Tolkel je po bobnih in priznal je, da ni bil ravno virtuoz. Cito Vice Squad za glasbeno zgodovino vesolja niso pomembni. Je pa res, da sta dva člana Brolinovega benda pozneje ustanovila punk skupino Rich Kids on LSD, ki pa je pomembnejša. Sam je bobnarske palice vzel v roke v prvi polovici osemdesetih, s tovarišijo pa so poslušali predvsem britanske Sex Pistols. Kot najstnik je obiskoval hrupne koncerte v klubu Godzilla's, a je moral, da bi prišel do ...