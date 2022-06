Dokumentarec o Sloveniji je prejel prestižno nagrado Emmy

Projekt je nastal tudi ob podpori Slovenske turistične organizacije. Ashley Colburn je ameriška televizijska voditeljica, producentka, pisateljica in svetovna popotnica, ki je svoj drugi dom našla v hrvaški Istri.

V letih svojega ustvarjanja je že prejela 2 prestižni nagradi Emmy, tokratno, že tretjo, v kategoriji zgodovinskih, kulturnih dokumentarnih filmov, ji je prinesel dokumentarec o Sloveniji. Ashley se je z ekipo v Sloveniji mudila lani v juniju, pri projektu je sodelovala tudi Slovenska turistična organizacija. Na sobotni podelitvi je nosila obleko slovenske oblikovalke Matee Bennedetti, ki slovi po svojih trajnostnih oblekah.

Ashley je ob prejemu že svojega tretjega Emmyja povedala: »Zadnja leta so bila kar velik izziv zame kot producentko in voditeljico potovalnih dokumentarcev. Navdušena sem bila nad sprejemom v Slovenijo in možnostjo snemanja svojega dokumentarca na prostem v naravi, ravno med komunikacijo Zelen & varne Slovenije. Slovenija je res edinstvena, polna čudovite narave, vrhunske kulinarike in vina, aktivna doživetja in prijazni ljudje spremljajo prav na vsakem koraku. Slovenija je pravi biser Evrope.

Nagrado Emmy posvečam Slovencem, hvala, da ste mi dovolili raziskovati vašo dih jemajočo deželo! Za vsakim vogalom je pogled vreden slike, nisem mogla odložiti kamere! Komaj čakam, da se vrnem, saj ima moj mož slovenske korenine, zato mu moram pokazati njegovo domovino! Posebna zahvala gre Slovenski turistični organizaciji za njihovo podporo pri ustvarjanju tega programa, opravljate neverjetno delo pri promociji svoje države! Ta nagrada mi je dala motivacijo, da še naprej potujem in raziskujem naš čudoviti svet.«

Ashley Colburn je v svojem dokumentarcu, ki je del njene mednarodne potovalne serije »Wonders«, do sedaj posnete na Hrvaškem, v Sloveniji, Latviji in Švici, predstavila Slovenijo kot zeleno in varno destinacijo za 5-zvezdična doživetja. Junija 2021 je bila v Sloveniji in obiskala Ljubljano, Bled s sotesko Vintgarja, Bohinj in zaledje, Ptuj in vinsko klet Puklavec, Maribor, Pot med krošnjami, Celje, Postojnsko jamo, Piran, dolino Soče in Kranjsko Goro.

Ashley je televizijska voditeljica, producentka, pisateljica, pevka in svetovna popotnica, ki je potovala po celem svetu, obiskala 6 celin in snemala v več kot 40 državah. Prav tako je poznana po svoji seriji oddaj "TAKEOFF with Ashley Colburn", v kateri vedno išče naslednjo avanturo. Ashley je tudi producentka, voditeljica in distributer njene mednarodne potovalne serije WONDERS, ki so jo snemali na Hrvaškem, v Sloveniji, Latviji in Švici.

Dokumentarce »Wonders« si lahko ogledate na AWE distribucijske mreže, dosegljivi so v aplikaciji na Apple TV, ROKU, Amazon Fire. Zaradi mednarodnih avtorskih pravic lahko na Youtube najdete samo napovednik.