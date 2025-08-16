Veliko ledu in bore malo topline

V naljevanju preberite:

Dejstvo je, da so danes največja vojaška sila na svetu Združene države Amerike, ne Rusija. Dejstvo je, da so si bile predhodnica Rusije Sovjetska zveza in ZDA v vojaškem smislu dosti bolj enakovredne, kot sta si državi zdaj. Vendar je dejstvo tudi, da sta to še vedno državi z daleč največjim jedrskim arzenalom. Zato nikakor ni nepomembno, ali so odnosi med njima vsaj znosni ali tako ledeno hladni, kot so zdaj. Kakšni bodo v prihodnje, se bo morda pokazalo že kmalu po petkovem sestanku med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in Donaldom Trumpom, ki se bosta pogovarjala o trenutno najbolj perečem geopolitičnem vprašanju, vojni v Ukrajini.

Vojna v po površini največji samo evropski državi v resnici traja že deset let in pol. Za zdaj zadnja faza, odprta ofenziva redne ruske vojske na Ukrajino, pa se je začela pred skoraj tremi leti in pol. Mimogrede, to je le nekaj mesecev manj, kot je trajala vojna med nacistično Nemčijo in Sovjetsko zvezo (SZ), del druge svetovne vojne.