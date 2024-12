Dončić v Teksasu že uživa v veselem decembru

V nadaljevanju preberite:

V spomladanskih temperaturah se je v Teksasu december začel praznično, Luka Dončić je po prisilnem odmoru svež, razigran in motiviran, Dallas pa po peti zaporedni zmagi eno najbolj vročih moštev v ligi. Z uspehom nad Memphisom s 121:116 so se uvrstili med osmerico, ki se še poteguje za naslov prvaka v medsezonskem NBA pokalu. »Ta format mi je všeč, takšne tekme imam rad,« je bil zadovoljen prvi zvezdnik modro-bele zasedbe iz Dallasa.

November in december sta v ligi NBA tradicionalno veljala za »mrtva« meseca, ko je pozornost publike še usmerjena k ameriškemu nogometu, priložnosti za popravek morebitnih spodrsljajev pa dovolj, da ni bilo vsake tekme treba jemati smrtno resno. Zato je vodstvo lige z uvedbo medsezonskega pokala potegnilo pravo potezo in motiviralo igralce, da pokažejo raven igre in intenzivnost iz končnice. Če bi šlo za običajno tekmo rednega dela, bi Memphis zapustil Dallas z zmago, je bil iskren z dvema trojkama v zadnji četrtini eden od junakov zmage Spencer Dinwiddie: »Čestitke ligi, da je dodala novo plast tekmovalnosti. Igral sem že takšne tekme, ko se novembra znajdeš v zaostanku in si rečeš, da je pred tabo še naporen niz tekem, položiš orožje in greš domov. A tokrat tekme nikakor nismo želeli izpustiti iz rok, igrali smo do konca.«