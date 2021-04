Dovolj velik, da se ga ljubi z vsem srcem in razumom

V nadaljevanju preberite:

»Ko opazuješ Zemljo z velike razdalje, dojameš, da je premajhna za spopad in točno tako velika, kolikor je dovolj za sodelovanje.« Tako je naš planet videl Jurij Aleksejevič Gagarin, prvi človek, ki je 12. aprila 1961 poletel v vesolje.

Ugotovitev tega predanega sovjetskega vojaka je bila zanimiva, saj jo je izrekel v trenutku, ko je ves svet ta njegov podvig opazoval skozi prizmo ideološkega spora med zahodnim in vzhodnim blokom, in v trenutku, ko je njegova vesoljska ladja Vostok-1 postala simbol tekme med velikima silama za prevlado v vesolju, v kateri je Vzhod vodil z 1 : 0.