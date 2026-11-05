Ferfila: Trump se je s carinami ustrelil v koleno (VIDEO)

Demokratski preobrat na vmesnih volitvah odpira vprašanje, ali gre za običajno kaznovanje vladajoče stranke ali za globlji pretres republikanske politike. Kaj je volivce odvrnilo od Trumpovih republikancev – vojna z Iranom, carine, inflacija ali občutek, da se predsednik ukvarja predvsem sam s seboj? In ali JD Vance ter Ron DeSantis po porazu že merita pot do predsedniške kandidature leta 2028?

O razlogih za volilni preobrat, prihodnosti trumpizma in tem, kako lahko demokrati uporabijo večino v kongresu, se pogovarjamo s politologom prof. dr. Bogomilom Ferfilo.