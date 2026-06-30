Maroko manjša senzacija kot Grčija na euru 2004 (VIDEO)

Paragvaj in Maroko pripravila senzaciji, Brazilija pa z Ancelottijevo potrpežljivostjo med najboljših 16. V novem Delovem videokomentarju Jernej Suhadolnik analizira dramatične razplete šestnajstine finala svetovnega prvenstva v nogometu.

Brazilija je po zmagi z 2:1 izločila Japonsko, pri čemer sogovornika izpostavita potrpežljivost selektorja Carlo Ancelotti in kakovost Brazilcev, ki je v drugem polčasu vendarle prišla do izraza. Posebej se ustavita tudi pri odmevnih izpadih Nemčije proti Paragvaju in Nizozemske proti Maroku po enajstmetrovkah. Medtem ko za Nemce napovedujeta obdobje temeljitih sprememb, ocenjujeta, da Maroko ni več presenečenje, temveč resen kandidat za najvišja mesta.

V pogovoru se dotakneta tudi prihajajočih obračunov, med katerimi posebej izstopa dvoboj Portugalske in Hrvaške ter morebitna zadnja reprezentančna tekma Cristiana Ronalda in nastop Luka Modrića. Beseda teče tudi o možnostih Lionela Messija in Argentine na poti do novega naslova svetovnega prvaka. Oglejte si videokomentar in preverite, zakaj Suhadolnik meni, da Maroko ni več senzacija, kaj pomeni nov nemški neuspeh in kdo so glavni favoriti za nadaljevanje svetovnega prvenstva.