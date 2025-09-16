Drastičen porast motenj hranjenja: četrtina fantov zaskrbljenih zaradi mišic

V nadaljevanju preberite:

Motnje hranjenja niso več tabu, ki bi zadeval zgolj ženske. Statistika kaže na strm porast tako med moškimi kot med mladostniki, zlasti v obdobju pandemije. Porast je alarmanten – med moškimi se je število obravnav povečalo za kar 80 odstotkov, pri ženskah za polovico. Strokovnjaki opozarjajo na nove oblike, kot sta bigoreksija in ortoreksija, ki se pogosto skrivata pod krinko »skrbi za zdravje«. Posebej ranljiva skupina so tudi športniki, kjer lahko napačni vzorci trenerjev prenašajo motnje hranjenja iz generacije v generacijo.

Kako družbena omrežja, kultura fitnesa in pomanjkljiv zdravstveni sistem ustvarjajo plodna tla za razvoj motenj hranjenja – in zakaj so te resna duševna bolezen, ki zahteva več kot le »jej več«.