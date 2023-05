Drugi tir bo zgrajen do konca 2025

V nadaljevanju preberite:

Nova železniška proga med Divačo in Koprom bo zgrajena do konca leta 2025, je po seji vlade povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Vlada je potrdila novelacijo investicijskega programa (IP), po katerem je investicijska vrednost trenutno največjega državnega infrastrukturnega projekta določena na 1,109 milijarde evrov, kar je še zmeraj manj, kot je bilo predvideno v prvem IP iz leta 2019 (to je 1,15 milijarde), je poudarila Alenka Bratušek.