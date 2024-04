Državne naložbe lani z več kot desetodstotno donosnostjo

Donos kapitalskih naložb, ki jih upravlja Slovenski državni holding (SDH), je lani po trenutnih podatkih dosegel 10,2 odstotka, kar je najvišji donos od ustanovitve holdinga leta 2014. Država in SDH sta prejela tudi 175,5 milijona evra dividend, kar je prav tako nad letnim načrtom, so po današnji seji nadzornega sveta sporočili iz SDH.

Vrednost vseh kapitalskih naložb v upravljanju SDH je konec lanskega leta znašala 12,2 milijarde evrov, kar je okoli milijardo evrov več kot ob koncu leta 2022.

Donosnost portfelja kapitalskih naložb je bila lani 2,9 odstotne točke večja od načrtovane donosnosti v letnem načrtu upravljanja za leto 2023 in bistveno višja kot v letu 2022, ko je pod vplivom posledic energetske krize dosegla le 2,8 odstotka. Dividende države in SDH so znašale 175,5 milijona evrov in so prav tako presegle načrtovano vrednost 162,6 milijona evrov.