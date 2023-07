Državni zbor po vetu znova potrdil zakon o dolgotrajni oskrbi

Na vnovičnem glasovanju o zakonu o dolgotrajni oskrbi so poslanci pričakovano z 52 glasovi za in 10 proti potrdili spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi, ki postopno kot pravice prinaša oskrbovalca družinskega člana, dolgotrajno oskrbo na domu in e-oskrbo, dolgotrajno oskrbo v instituciji in denarni prejemek.

Za financiranje zakona bo treba po oceni ministrstva za solidarno prihodnost zagotoviti 960 milijonov evrov letno. Od tega bo državni proračun prispeval 190 milijonov evrov, preostali znesek pa bodo od 1. julija 2025 pridobili z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo.