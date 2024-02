V Delu sta bila dne 15. 2. 2024 objavljena intervju s Tiborjem Šimonko z naslovom »Državnim energetskim družbam smo preplačali elektriko« in članek »Energetske družbe kljub krizi z bajnimi dobički«.

HSE ima s slovenskimi jeklarskimi podjetji in ostalimi večjimi industrijskimi odjemalci na njihovo željo sklenjene pogodbe za dostop do trga, preko katerih HSE za njih kupuje električno energijo na trgu, pri čemer se podjetja samostojno odločajo za količine in čas zakupa po takratnih tržnih cenah. HSE si za to storitev zaračuna le minimalno maržo.

Iz zapisanega je razvidno, da HSE kot državno energetsko podjetje ni ustvarilo neupravičenih dobičkov ali povzročilo kakršne koli škode slovenskim jeklarskim in drugim industrijskim podjetjem iz naslova dobave električne energije. Zato so napačne in zavajajoče navedbe v članku in intervjuju, da so imeli 160 milijonov evrov škode oziroma »preplačil« državnim energetskim podjetjem.

Holding Slovenske elektrarne d.o.o.