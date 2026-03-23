Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Philips Avent s svojo novo pobudo Share the Care poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo.

Raziskava Philipsa Aventa razkriva, da se mamice pogosto počutijo krive, ko si vzamejo čas zase – okoli polovica (44 %) občuti pritisk, da »morajo narediti vse.«

Mame verjamejo, da lahko najbolje skrbijo za svoje dojenčke, ko poskrbijo tudi zase – in menijo, da je čas, da se zrušijo družbeni pritiski, da morajo biti 'popolni' starši.

Kot odgovor na to Philips Avent začenja novo gibanje Share the Care, spodbujajoč družine, prijatelje in skupnosti za boljšo podporo mamam, da lahko tudi same prioritizirajo svoje počutje in skrb zase.



Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), globalni voditelj na področju zdravstvene tehnologije, začenja gibanje #ShareTheCare, ki poziva družine, prijatelje in skupnosti, naj pomagajo mamam pri delitvi skrbi za dojenčka, da lahko prioritizirajo svoje počutje in skrb zase. Philips Avent se zavzema za rušenje staromodnih idealov, da morajo mame »narediti vse« same. Poziv prihaja kot odgovor na raziskavo, ki razkriva, da imata dve od treh mam (61 %) samo eno uro ali manj dnevno za svoje osnovne potrebe.

Mame skrbijo za svoje počutje

Nadaljnja raziskava kaže, da okoli polovica mam (44 %) občuti pritisk, da »morajo narediti vse«, več kot tretjina mam (37 %) pa »zelo« skrbi za svojo splošno srečo in počutje. Velika večina mam (73 %) pravi, da bi na njihovo sposobnost skrbi za dojenčka negativno vplivalo, če bi bila njihova sreča in počutje prizadeta, kar razkriva, da mame najbolje skrbijo, kadar skrbijo tudi zase.

Mame so pod večjim pritiskom kot pred desetletjem

Gibanje Philips Avent prihaja v trenutku, ko mame potrebujejo podporo svoje okolice bolj kot kdaj prej. Raziskava razkriva, da skoraj vse mame (74 %) verjamejo, da so se družbeni pritiski in pričakovanja do njih povečali v zadnjih desetih letih, s čimer se strinja večji del družbe (66 %). Pravzaprav večina ljudi (88 %) prepoznava, da mame žrtvujejo svoje osebno zdravje in počutje, da bi skrbele za dojenčka. Te žrtve predstavljajo tveganje, saj so mame (74 %) bolj anksiozne v primerjavi z obdobjem, preden so imele otroke.

Pomanjkanje spanja igra veliko vlogo – in mame pozivajo k podpori (dobremu spancu)

Premalo počitka igra veliko vlogo pri tem, kako se mame danes počutijo, saj več kot polovica (51 %) pravi, da jih pomanjkanje spanja postavlja pod še večji pritisk; skoraj četrtina (23 %) izgubi tri ure ali več vsako noč. Mame (66 %) želijo, da jim partnerji pomagajo pri skrbi za dojenčka. Skoraj polovica (44 %) želi, da jim pomagajo tudi stari starši. Pa vendar družba ostaja zadržana, tretjina ljudi (38 %) odstopa od pomoči iz strahu, da ne bi skrbeli za dojenčka, kot mame pričakujejo.

Sporočilo Share the Care je jasno – in Philips Avent vodi pobudo

Glede na ugotovitve, skozi to novo gibanje Philips Avent dviguje zavest in spodbuja družine, prijatelje in širše podporne mreže, da se vključijo – to je lahko preprosto kot prevzem nočne izmene ali delitev hranjenja dojenčka.

Philips Avent je tukaj, da pomaga

Zdaj je čas, da družba stopi v akcijo in podpira mame. In Philips Avent je tukaj, da pomaga. Ob praznovanju lanske 40-letnice ostajamo zavezani podpori in spodbujanju žensk, da prevzamejo nadzor nad svojo starševsko potjo skozi obdobje pred spočetjem, med nosečnostjo in v poporodnem obdobju, da bi izboljšali zdravje in počutje mam, dojenčka in družine.

O raziskavi

Mednarodno raziskavo je izvedla družba OnePoll v imenu Philipsa novembra 2023 z 12.000 mamami, ki imajo otroke, stare od 0 do 3 leta, v naslednjih državah: ZDA, Francija, Indija, Indonezija, Poljska, Turčija, Brazilija, Nemčija (skupaj 12.000 odgovorov mam). Raziskava prav tako vključuje vprašanja, postavljena 2000 članom splošne populacije (uteženo, da so nacionalno reprezentativni glede na starost/spol/regijo) v vsaki od navedenih držav (skupaj 16.000 odgovorov splošne populacije).

