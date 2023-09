Ekonomska fakulteta znova na lestvici FT

Mednarodni magistrski program IMB - International Master in Business and Organisation je že šesto leto zapored dosegel odlično, tokrat 57. mesto, na prestižni lestvici Financial Timesa. Program izvaja Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, edina ekonomsko-poslovna šola z mednarodno trojno akreditacijo v regiji. Spomnimo, program je bil med najboljše uvrščen tudi lani.

»To je več kot le priznanje, ki diplomantom IMB omogoča večjo prepoznavnost njihovega študija, saj jim IMB nudi tudi dobro izhodišče za vstop na globalni trg dela«, je povedala prof. dr. Polona Domadenik Muren, vodja programa IMB Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.