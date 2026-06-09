Energijsko očiščene nepremičnine: zakaj jih je vse več?

Pri prodaji nepremičnin kupci običajno preverjajo lokacijo, ceno in stanje objekta. V zadnjih letih pa se v oglasih vse pogosteje pojavlja še ena oznaka: da je nepremičnina energijsko očiščena. Gre za trend, ki odraža vse večje zanimanje ljudi za kakovost bivanja, počutje v prostoru in različne pristope k urejanju doma.

V podkastu Deloindom je o tem spregovorila Urška Puš, ki se ukvarja z energijskim čiščenjem prostorov. Pojasnila je, zakaj se ljudje odločajo za takšne storitve, kako razume oznako »energijsko očiščeno« ter zakaj meni, da je pri izbiri doma pomemben tudi občutek, ki ga prostor vzbuja v posamezniku.

Kaj po njenem mnenju vpliva na energijo doma, zakaj naj bi bile nekatere novogradnje bolj problematične od starejših hiš in kako se zaščititi pred morebitnimi zlorabami?

Več preberite v članku in prisluhnite celotnemu podkastu na Deloindom.si.