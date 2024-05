Epska bitka strelcev dveh rodov

Slovenska skupina je zelo atraktivna in dopušča presenečenje. Tako so v slovenskem taboru dokaj realno ocenili, kaj lahko opravijo slovenski nogometaši v skupini C. S selektorjem Matjažem Kekom v ospredju se zavedajo, da imajo v konkurenci z Angleži, Danci in Srbi najmanj možnosti za napredovanje v osmino finala, toda dobro vedo, da imajo v nogah dovolj znanja in sposobnosti za senzacijo.

Prva tarča Slovenije je Danska, ki je bila v kvalifikacijah v medsebojnih tekmah v točkah boljša s 4:1, v igri je bila še nekoliko bolj prepričljiva. Ali je Slovenija v obdobju od zadnje medsebojne tekme in uvodne na euru napredovala in se približala Danski? Spoznala jo je do zadnje podrobnosti, a tudi tekmeci so Slovenijo prebrali do zadnje črke. Neodločen razplet bi že bil prvo presenečenje, predvsem pa bi Slovencem dvignil motivacijo, samozavest in moralo v višave za naslednji dvoboj, ključnega v bitki za tretje mesto proti Srbiji. Morda tudi za osmino finala. Srbija je pisana na kožo bojevitemu značaju Slovencev, s katerim lahko izničijo zaostanek v posamični kakovosti. Zadnja tekma v skupini proti Angliji in ponovitvena s SP v Južni Afriki bi lahko bila le še posladek!

Slovenija je v primerjavi s Srbijo reprezentanca, ki je še v razvoju. Tudi zato Kekove ocene, da Slovenija z uvrstitvijo še ni rekla zadnje, imajo težo. Ne nazadnje, pri tem mu pomagajo tudi izkušnje z afriškim rodom, ki svojega odraščanja ni zaključil z zmago, in izločitvijo Rusije. Slovencem gre po malem na roko tudi spored tekem na euru, po katerem bodo zadnjo tekmo igrali proti Angležem v upanju, da bodo finalisti zadnjega eura prvi tekmi dobili in se že pripravljali za izločilne tekme.

Slovenska skupina je v znaku najbolj izostrenih strelcev, ki so bili v svojih moštvih tudi prvi strelci v kvalifikacijah in bodo med seboj bili prestižno bitko. Prekaljeni strelski dvojec Harry Kane – Aleksandar Mitrović bo izzval mlajši Rasmus Højlund – Benjamin Šeško, ki se nezadržno prebija v ospredje. Imeli bodo odločilni jeziček na tehtnici. Prvi strelski zvezdnik je angleški kapetan in najboljši strelec v zgodovini angleške reprezentance Kane. Z osmimi goli je bil najboljši strelec med četverico postavnih in visokih ter je s 110 milijonov evrov tržne vrednosti tudi najdražji. Anglež je s 188 cm najnižji in s 30 leti najstarejši. Srbski »bombarder« in prav tako najboljši reprezentančni strelec Mitrović – 189 cm visoki in leto mlajši od Angleža – je znan po tem, da je stanovitnejši kot moštvo. Njegova vrednost je 28 milijonov evrov.

Vrstnika Højlund in Šeško sta prihodnost in najmočnejša aduta Dancev ter Slovencev. Napadalec Manchester Uniteda je letos ujel strelsko formo in začel opravičevati svojo vrednost, ki se je sicer znižala od odkupne. Angleški velikan je za 191 cm visokega Danca plačal 75 milijonov evrov odškodnine, zdaj je vreden 65 milijonov evrov. Naš biser je tri mesece mlajši od Højlunda in je s 195 cm najvišji. Šeškova vrednost je obkoncu sezone že presegla 50 milijonov evrov.

Pred slovensko reprezentanco in selektorjem Kekom so zahtevni izzivi, v veliki meri bodo odvisni prav od forme in razpoloženja Radečana, ki je svojo reprezentančno pot začel v velikem slogu. Toda osnovni je tekmovalni: napredovanje med 16 najboljših in prva zmaga na evropskih prvenstvih.

»Naš cilj je ponagajati drugim in jim pokvariti načrte. Smo zelo kakovostna, tekmovalna in konkurenčna ekipa,« je potegnil črto pod pričakovanja slovenski selektor Kek.