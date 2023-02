EU za eno leto podaljšala sankcije

Evropska unija je danes za eno leto podaljšala sankcije proti Belorusiji, ker režim predsednika Aleksandra Lukašenka doma še vedno izvaja represijo in ker podpira rusko invazijo v Ukrajini. Da bodo sankcije veljale do 28. februarja 2024, je po njihovem letnem pregledu danes odločil Svet EU, so sporočili iz švedskega predsedstva EU.

EU je od avgusta 2020 uvedla več svežnjev sankcij proti odgovornim za politično represijo in kršitve človekovih pravic v Belorusiji, v minulem letu pa tudi zaradi podpore ruski invaziji na Ukrajino.

Predsedniku Lukašenku in 194 drugim vidnim osebnostim, ki so blizu režimu, so prepovedali vstop v EU, njihovo premoženje v povezavi pa so zamrznili. Premoženje so zamrznili tudi 34 posameznikom, ki jim je prepovedano tudi prejemanje sredstev EU.

Za Belorusijo veljajo tudi ciljno usmerjene gospodarske sankcije, vključno z omejitvami za finančni sektor, trgovino, telekomunikacije, energijo in promet.