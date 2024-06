Euro 2024: spored, prizorišča tekem in rezultati v živo

Skupina A

14. junij (21): Nemčija – Škotska (München)

15. junij (15): Madžarska – Švica (Köln)

19. junij (18): Nemčija – Madžarska (Stuttgart)

19. junij (21): Škotska – Švica (Köln)

23. junij (21): Švica – Nemčija (Frankfurt)

23. junij (21): Škotska – Madžarska (Stuttgart)

Skupina B

15. junij (18): Španija – Hrvaška (Berlin)

15. junij (21): Italija – Albanija (Dortmund)

19. junij (15): Hrvaška – Albanija (Hamburg)

20. junij (21): Španija – Italija (Gelsenkirchen)

24. junij (21): Hrvaška – Italija (Leipzig)

24. junij (21): Albanija – Španija (Düsseldorf)

Skupina C

16. junij (18): Slovenija – Danska (Stuttgart)

16. junij (21): Srbija – Anglija (Gelsenkirchen)

20. junij (15): Slovenija – Srbija (München)

20. junij (18): Danska – Anglija (Frankfurt)

25. junij (21): Anglija – Slovenija (Köln)

25. junij (21): Danska – Srbija (München)

Skupina D

16. junij (15): Poljska - Nizozemska (Hamburg)

17. junij (21): Avstrija – Francija (Düsseldorf)

21. junij (18): Poljska – Avstrija (Berlin)

21. junij (21): Nizozemska – Francija (Leipzig)

25. junij (18): Nizozemska – Avstrija (Berlin)

25. junij (18): Francija – Poljska (Dortmund)

Skupina E

17. junij (15): Romunija – Ukrajina (München)

17. junij (18): Belgija – Slovaška (Frankfurt)

21. junij (15): Slovaška – Ukrajina (Düsseldorf)

22. junij (21): Belgija – Romunija (Köln)

26. junij (18): Slovaška – Romunija (Frankfurt)

26. junij (18): Ukrajina – Belgija (Stuttgart)

Skupina F

18. junij (18): Turčija – Gruzija (Dortmund)

18. junij (21): Portugalska – Češka (Leipzig)

22. junij (15): Gruzija – Češka (Hamburg)

22. junij (18): Turčija – Portugalska (Dortmund)

26. junij (21): Gruzija – Portugalska (Gelsenkirchen)

26. junij (21): Češka – Turčija (Hamburg)

Osmina finala

29. junij: 1A - 2C (Dortmund)

29. junij: 2A - 2B (Berlin)

30. junij: 1B - 3A/D/E/F (Köln)

30. junij: 1C - 3D/E/F (Gelsenkirchen)

1. julij: 1F - 3A/B/C (Frankfurt)

1. julij: 2D - 2E (Düsseldorf)

2. julij: 1E - 3A/B/C/D (München)

2. julij: 1D - 2F (Leipzig)

Četrtfinale

5. julij: zmagovalca 1. in 3. osmine finala (Stuttgart)

5. julij: zmagovalca 5. in 6. osmine finala (Hamburg)

6. julij: zmagovalca 7. in 8. osmine finala (Berlin)

6. julij: zmagovalca 4. in 2. osmine finala (Düsseldorf)

Polfinale

9. julij: zmagovalca 1. in 2. četrtfinala (München)

10. julij: zmagovalca 3. in 4. četrtfinala (Dortmund)

Finale

14. julij (Berlin)