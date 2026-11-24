Preiskava šestih evropskih uredništev je razkrila mrežo posrednikov, ki je tujcem omogočala pridobivanje romunskih dokumentov na podlagi ponarejenih potrdil. Med osebami s spornimi dokumenti so tudi ruski državljani, povezani s Kremljem, vojaško industrijo in organiziranim kriminalom.

V eni od romunskih vasi je bilo na naslovu ene same hiše prijavljenih več tisoč ljudi. Romunske oblasti zdaj na sodiščih izpodbijajo na stotine spornih dokumentov, kazenska preiskava mreže pa še poteka.

Preiskavo je izvedlo šest evropskih preiskovalnih uredništev: The Kyiv Independent, Follow the Money, Le Monde, Public Record, CU Sens in Investigatívne centrum Jána Kuciaka.

Kako je lahko ponarejeno potrdilo postalo podlaga za povsem pristen evropski dokument? Pojasnjujemo v videu Delo Briefing.