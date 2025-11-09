Tudi Donald Trump bo lahko dobil nagrado za mir

Ko se Nobelova nagrada sreča z nogometom, ne gre več le za igrišče, temveč za to, kdo si prek globalnih spektaklov kupuje ugled in kdo komu podeljuje legitimnost. Zato je pomembno, da je Fifa v zadnjih dneh napovedala letno Fifa Peace Prize: poteza prihaja v času, ko so štirje od zadnjih petih gostiteljev svetovnega prvenstva izpeti iz naftnih silnic, podelitev pa naj bi bila v začetku decembra v Kennedyjevem centru v Washingtonu, sporoča Fifa.

V ozadju so tesni manevri med Giannijem Infantinom in Donaldom Trumpom, od zasebnih letov do nove dobrodelne arhitekture s 100 milijoni dolarjev, ki odpira vprašanja o vplivu političnih in poslovnih zavezništev na športno gospodarstvo. Članek razkriva, kako je nova nagrada sploh nastala, kako se prepleta z izbiro gostiteljev mundiala in kaj to pomeni za kriterije miru in za nogomet. Kdo bo prvi nagrajenec in po kakšnih merilih? Kako so povezani Trump, njegova hčerka Ivanka, Fifa in Infantino?