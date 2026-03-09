Film o Putinu vznemirja Latvijce

Francoski film Čarovnik iz Kremlja, politična drama o vzponu ruskega predsednika Vladimirja Putina, je po prihodu v kinematografe v začetku leta 2026 sprožil burne odzive. Režiser Olivier Assayas je zgodbo zasnoval kot pripoved o mehanizmih oblasti v postsovjetski Rusiji, a kritiki opozarjajo, da film lahko nehote ponavlja narative, ki jih širi Kremelj, poroča neodvisni ruski medij Meduza.

Najostrejši odzivi so prišli iz Latvije, kjer je film tudi nastal. Ena izmed kritik se glasi, da film kaže pomanjkljivo razumevanje razvoja ruske politike po razpadu Sovjetske zveze. Po njenem mnenju ponavlja tudi idejo, značilno za kremeljske interpretacije, da je za današnje politične razmere v Rusiji deloma odgovorna zahodna politika, zlasti ZDA.

Kritiki francoskim ustvarjalcem očitajo tudi to, da niso videli težave v tem, da film o Rusiji snemajo v državi, ki je bila nekoč okupirana, in to v času, ko Rusija okupira drugo državo. Direktorica latvijskega nacionalnega filmskega centra Dita Rietuma je dejala, da film Putina »humanizira in mitologizira« ter ga prikazuje kot »zanimiv, skrivnosten lik«. S tem naj bi poudarjal elemente, ki so naklonjeni ruskim narativom.

Latvijske oblasti projekta zato niso želele sofinancirati. Po oceni latvijske agencije za investicije in razvoj bi film »v trenutnem geopolitičnem kontekstu« lahko služil ciljem ruske propagande, podobno stališče pa je zavzela tudi latvijska državna varnostna služba.

Producentka Svetlana Punte iz podjetja Forma Pro Films očitke zavrača. Po njenem film prikazuje, kako so posamezni elementi ruske družbe prispevali k vzponu avtoritarnega sistema. V njem so tudi prizori, ki razkrivajo moralno distanco in cinizem na vrhu oblasti, je povedala za Meduzo.