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    Finale dveh kuhinj; od asada do carbonare

    Argentina pripeljala v ZDA 500 kilogramov mesa, Španija veliko zalogo pršuta.
    Španci so jedli povečini testenine na sredozemske načine. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
    Galerija
    Španci so jedli povečini testenine na sredozemske načine. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
    Jernej Suhadolnik
    19. 7. 2026 | 15:57
    19. 7. 2026 | 16:01
    4:36
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    Finale svetovnega prvenstva v nogometu med Argentino in Španijo ni bil le spopad dveh nogometnih filozofij, ampak tudi dveh kuhinj. Južnoameričani so namreč med mundialom prisegali na ogenj, oglje, meso in skupinski obred, Španci na skrbno načrtovane obroke, prilagojene vsakemu igralcu posebej. Na eni strani žar (asado), skoraj sveti ritual argentinske reprezentance, na drugi carbonara, piščanec s sojino omako in mlečni riž.

    Argentina je v svojo bazo v Kansas Cityju pripeljala približno 500 kilogramov domačega mesa. Na seznamu so bili goveja rebra, potrebušina, klobase, hrbet in drugi tradicionalni kosi sočne govedine. Med prvenstvom so Argentinci najmanj šestkrat pripravili velik asado, za katerega je skrbel dolgoletni reprezentančni kuhar Diego Iacovone.

    Španci so prisegali na individualno pripravljene obroke, med njimi tudi Lamine Yamal (leži levo) in Pedro Porro (desno). FOTO: Lokman Vural Elibol/Reuters
    Španci so prisegali na individualno pripravljene obroke, med njimi tudi Lamine Yamal (leži levo) in Pedro Porro (desno). FOTO: Lokman Vural Elibol/Reuters

    Meso so pekli na štirih žarih, sprva na oglju, nato tudi na drveh. Ob pripravi je igrala glasba, od rocka do cumbie, igralci – tudi sami so pekli meso na žaru, med mojstri je Lionel Messi – pa so čas preživljali ob kartah in pogovoru. Asado pri Argentini ni le obrok, ampak eden od temeljev moštvene povezanosti.

    Argentinski selektor Lionel Scaloni je celo priznal, da je občasno skrajšal trening, da bi bilo dovolj časa za skupno kosilo. Takšni trenutki so po njegovem pomembni skoraj toliko kot delo na igrišču, saj igralcem sredi dolgega turnirja dajejo občutek doma. Na jedilniku niso bili le zrezki, temveč tudi polnjeni žepki (empanade), ocvrti zrezki (milanese) in drugi argentinski okusi. Nutricionisti so manj idealne jedi dovoljevali ob pravem času, nikakor pa ne tik pred tekmo.

    Argentinci so stavili na druženje in skupna kosila, takole so prihajali na trening Lionel Messi (levo), njegova prijatelja Leandro Paredes in Rodrigo De Paul ter drugi. FOTO: Paul Childs/Reuters
    Argentinci so stavili na druženje in skupna kosila, takole so prihajali na trening Lionel Messi (levo), njegova prijatelja Leandro Paredes in Rodrigo De Paul ter drugi. FOTO: Paul Childs/Reuters

    Mlečni riž za Špance

    Španska prehrana je bila precej bolj individualizirana. Nutricionistka reprezentance Toscana Viar, ki dela za Athletic Bilbao, se je pred prvenstvom pogovorila z vsemi 26 nogometaši in po potrebi tudi z njihovimi osebnimi svetovalci. Za vsakega je imela zapisane navade, količine obrokov, priljubljene jedi in posebnosti.

    Tik pred tekmo manj maščob

    Jedilniki nogometašev se vrtijo okoli istega modela: pred tekmo več riža, testenin, kruha in drugih ogljikovih hidratov, lahko prebavljive beljakovine, kot so piščanec, ribe, jajca ali pusto meso, in manj maščobe, vlaknin in težkih omak. Po tekmi kombinacija ogljikovih hidratov, beljakovin, tekočine in soli, na proste dneve več tradicionalnih, družabnih in psihološko pomembnih jedi.

    Tako argentinski nogometaši kot navijači (na fotografiji) obožujejo asado. FOTO: Sam Navarro/Reuters
    Tako argentinski nogometaši kot navijači (na fotografiji) obožujejo asado. FOTO: Sam Navarro/Reuters

    Največja uspešnica španskega tabora so bile testenine carbonara. Zelo priljubljen je bil tudi arroz con leche, mlečni riž, ki so ga jedli zvečer pred tekmami. Nekateri, med njimi naj bi bil tudi najstniški zvezdnik Lamine Yamal, so se šalili, da brez njega naslednji dan ne bodo igrali. Na dan tekme je bil med najbolj iskanimi obroki piščanec s sojino omako, ob zgodnjih terminih tekem – Španci so igrali tudi opoldne – pa so nekateri že ob osmih zjutraj jedli riž, testenine in piščanca.

    Španci so večino sestavin kupovali v ZDA, iz domovine so pripeljali predvsem velike količine pršuta. Njihov jedilnik je temeljil na mediteranski osnovi, ogljikovih hidratih in natančnem času obrokov, vendar ni bil omejen na tradicionalne jedi. Za vodstvo kuhinje je bilo pomembno, da igralci hrano poznajo, jo radi jedo in dobro prebavijo.

    Vsi rodovi argentinske reprezentance so stavili na skupno obedovanje in praznovanje. FOTO: AFA
    Vsi rodovi argentinske reprezentance so stavili na skupno obedovanje in praznovanje. FOTO: AFA

    Tudi številne druge reprezentance so pripeljale na turnir košček domovine: Norvežani ribe in sir, Avstralci namaz vegemite in svojega barista (strokovnjaka za kavo), Angleži fižol na toastu, Brazilci so igralce razvajali s proteinskim sladoledom. Najbolje so jedli Argentinci in Španci, ki so prišli do finala. Argentinci so gradili skupnost ob žaru, Španci občutek varnosti ustvarjali z individualnimi rutinami. Pri obojih je hrana več kot gorivo: je del priprave in identitete.

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    Delov poslovni center

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    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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