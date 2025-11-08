Finska filozofija, ki bi lahko rešila Evropo

V nadaljevanju preberite:

Vsakih nekaj let se pojavi kakšen nov (ali domnevno starodaven) nordijski koncept, ki prevzame domišljijo naprednih in trendovskih Evropejcev. Nekateri so čisto praktični, na primer Nobelov dinamit, Švedska kot vzor socialne države, Ikeino pohištvo ali nekoč znameniti telefoni Nokia. Drugi so bolj modni ali celo metafizični. Danci so osvojili celino s svojimi temačnimi filmi, visoko kulinariko in nazadnje s filozofijo hygge, ki s svojo prijetno domačnostjo in udobjem ustvarja vzdušje, kot bi bil božič vsak dan. A dandanes so Evropejci preveč zaskrbljeni, da bi sledili takim nedolžnim razvedrilnim trendom. Spopadajo se s sovražnimi velesilami na vzhodu in zahodu, političnim kaosom, krhkim gospodarstvom in grožnjami vojne na ruskih mejah, zato potrebujejo nekaj močnejšega.