Flamenko jazz kot izhodišče za raziskovanje

Sentido Project je zasedba, ki je nastala na pobudo plesalke, odrske umetnice in po novem tudi pevke Urške Centa. V njej so še basist Tadej Kampl, tolkalec Nino Mureškić, saksofonist Primož Fleischman in pianist Arsenije Krstić. Prvenec Ecos, ki je izšel pri založbi Celinka, bodo v živo premierno predstavili v ljubljanskem SiTi Teatru v soboto ob 20. uri.