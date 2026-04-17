Fotografije dneva (17. 4.)

88-letni pripadnik kubanske milice Rene Hernandez Delgado se je včeraj v Havani udeležil slovesnosti ob 65. obletnici invazije v Prašičjem zalivu in razglasitve socialističnega značaja kubanske revolucije. Med 15. in 19. aprilom 1961 je približno 1400 borcev, ki jih je usposabljala in financirala CIA, poskušalo pristati v Prašičjem zalivu, približno 250 km južno od Havane, vendar jim ni uspelo strmoglaviti komunističnega režima Fidela Castra. FOTO: Yamil Lage/Afp