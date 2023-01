Furs bo preverjal, ali imajo zavezanci transakcijski račun

V skladu z zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) morajo imeti vsi poslovni subjekti (to so vse osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige in evidence, torej gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva, zavodi in tako dalje) odprt transakcijski račun (v nadaljevanju: račun) pri ponudniku plačilnih storitev, to je pri banki ali hranilnici, so sporočili s finančne uprave (Furs).

Če poslovni subjekt nima odprtega računa, to predstavlja prekršek, za katerega je predpisana globa v razponu od 800 do 30.000 evrov za poslovni subjekt ter od 400 do 4000 evrov za njegovo odgovorno osebo, odvisno od oblike ter velikosti poslovnega subjekta. Ob ugotovljeni kršitvi navedene obveznosti Furs uvede prekrškovni postopek in kršitelja ter odgovorno osebo sankcionira z izrekom globe.

V prihodnjih mesecih bo Furs tveganju, da zavezance poslujejo brez transakcijskega računa, posvetil večjo pozornost.