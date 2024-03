Glasovanje o novi resoluciji VS ZN za prekinitev ognja v Gazi v ponedeljek

Glasovanje v Varnostnem svetu ZN o novi resoluciji, ki poziva k takojšnji prekinitvi ognja na območju Gaze, je bilo preloženo na ponedeljek, so za STA potrdili na zunanjem ministrstvu. Gre za predlog resolucije, ki jo pripravljajo nestalne članice VS ZN, med njimi Slovenija, potem ko sta Rusija in Kitajska vložili veto na ameriško.

Glasovanje o novi resoluciji je bilo predvideno za danes, a so ga po navedbah diplomatskih virov preložili, da bi omogočili nadaljnja pogajanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nov, po navedbah AFP odločnejši, predlog resolucije »zahteva takojšnjo prekinitev ognja« med trenutno potekajočim muslimanskim svetim mesecem ramadanom, ki naj potem vodi »v trajno vzdržno premirje«, ki ga spoštujeta obe strani.

Na predlogu dela osem od desetih nestalnih članic VS ZN, med njimi je, kot so potrdili na zunanjem ministrstvu, tudi Slovenija.

Predlog resolucije poziva k »takojšnji in brezpogojni« izpustitvi talcev, ki jih je oktobra lani zajelo gibanje Hamas, in odpravo »vseh ovir« za dostavo humanitarne pomoči na območje Gaze.

Palestinski predstavnik pri ZN Rijad Mansur je povedal, da z arabskimi državami podpirajo takšno resolucijo. Ameriški predlog resolucije je označil za pristranskega.

Ameriška predstavnica Linda Thomas-Greenfield je nakazala nasprotovanje, saj je dejala, da bi nova resolucija ogrozila potekajoča diplomatska prizadevanja za izpustitev talcev. Takšen razlog so ZDA navajale že ob uporabi svoje pravice do veta na prejšnje resolucije o prekinitvi ognja v Gazi.

»Besedilo v trenutni obliki ne podpira občutljive diplomacije v regiji. Še hujše, dejansko bi lahko dalo Hamasu izgovor, da odstopi od dogovora, ki je na mizi,« je dejala po navedbah AFP.