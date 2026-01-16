Na sodišču zaradi poskusa goljufije izpred 13 let

Kako dolgo sme trajati pot od domnevnega kaznivega dejanja do pravnomočne sodbe, da še ohranimo zaupanje v pravno državo? Ta teden se je na Okrožnem sodišču v Kopru po skoraj trinajstih letih znova pojavil Drago Funkel, v preteklosti povezan z več kot 200 kaznivimi dejanji in milijonsko premoženjsko škodo, kar odpira neprijetna vprašanja o učinkovitosti pregona gospodarskega kriminala.

Primer poskusa goljufije s 150 skuterji v vrednosti skoraj 200.000 evrov, pri katerem je uporaba tujih pravnih oseb in domnevnih jamstev razkrila preplet slovenskih, hrvaških in italijanskih akterjev, pokaže, kako lahko načelo specialnosti in mednarodne tiralice v praksi zavlečejo postopke.